«Весна»: завораживающий цветочный таймлапс, на съёмку которого ушло три года



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Режиссёр Джейми Скотт последние три года снимал огромное разнообразие цветов, чтобы из череды распускающихся бутонов создать видео «Весна».

Режиссёр Джейми Скотт использовал фотоаппарат Canon 5D Mark II и 24-миллиметровый объектив. Кадры снимал у себя дома в Нью-Йорке и в парке.

Над видеорядом и музыкой работал в тандеме с композитором Джимом Перкинсом.

Главная причина, по которой работа над видео длилась так долго, это капризность цветов. При освещении сбоку они поворачиваются в сторону источника света. К тому же цветы распускаются с разной скоростью. Но результат получился просто феноменальный.