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    «Весна»: завораживающий цветочный таймлапс, на съёмку которого ушло три года

    • Сьогодні, 13:48
    • Розсилка

    Режиссёр Джейми Скотт последние три года снимал огромное разнообразие цветов, чтобы из череды распускающихся бутонов создать видео «Весна».

    Режиссёр Джейми Скотт использовал фотоаппарат Canon 5D Mark II и 24-миллиметровый объектив. Кадры снимал у себя дома в Нью-Йорке и в парке.

    Над видеорядом и музыкой работал в тандеме с композитором Джимом Перкинсом.

    Главная причина, по которой работа над видео длилась так долго, это капризность цветов. При освещении сбоку они поворачиваются в сторону источника света. К тому же цветы распускаются с разной скоростью. Но результат получился просто феноменальный.

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