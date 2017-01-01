«Весна»: завораживающий цветочный таймлапс, на съёмку которого ушло три года
- Сьогодні, 13:48
-
Розсилка
Режиссёр Джейми Скотт последние три года снимал огромное разнообразие цветов, чтобы из череды распускающихся бутонов создать видео «Весна».
Режиссёр Джейми Скотт использовал фотоаппарат Canon 5D Mark II и 24-миллиметровый объектив. Кадры снимал у себя дома в Нью-Йорке и в парке.
Над видеорядом и музыкой работал в тандеме с композитором Джимом Перкинсом.
Главная причина, по которой работа над видео длилась так долго, это капризность цветов. При освещении сбоку они поворачиваются в сторону источника света. К тому же цветы распускаются с разной скоростью. Но результат получился просто феноменальный.