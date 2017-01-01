Видеоблогер показал, как на самом деле снимаются документалки о дикой природе

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Саймон Кейд на примере фильма BBC «Планета Земля II» рассказал, как создатели таких картин порой жертвуют достоверностью ради интереса зрителей.

Британский видеоблогер Саймон Кейд, специализирующийся на разборах фильмов, выложил шестиминутный видеоролик, в котором рассказал, как создатели документального кино о дикой природе вводят зрителя в заблуждение путем умелого использования звуко- и видеомонтажа, пишет Digg.

В своем рассказе Кейд сперва упоминает об использовании студийных звуковых эффектов, которые авторы документалок выдают за настоящие, а затем переходит к видеоряду, рассказывая, каким образом десятки часов отснятого материала превращают в эффектные и интригующие сцены схваток и преследований животных.

При этом, отмечает Кейд, все это — не повод обвинять авторов подобных картин во лжи. По его мнению, все, что они делают, — пытаются вовлечь зрителя, сделав историю на экране более интересной и увлекательной.

«Есть две крайности, — говорит автор видео. — Первая — показывать все ровно так, как есть на самом деле. Но думаю, я бы не смог смотреть на это слишком долго. Другая крайность — напрямую обманывать аудиторию, используя, например, компьютерную графику вместо настоящих кадров. Думаю, BBC хорошо удается балансировать между этими полюсами — достоверностью и развлекательностью».

Джерело: Bird In Flight