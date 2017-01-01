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    Видеообращение голландцев к Дональду Трампу собрало 27 миллионов просмотров

    • Сьогодні, 07:32
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    Авторы ролика рассказали о своей стране так, чтобы вызвать симпатии нового президента США.

    Авторы юмористического шоу Zondag met Lubach, выходящего на одном из голландских телеканалов, выпустили видеообращение к новоизбранному президенту США Дональду Трампу с просьбой обратить внимание на их страну, пишет Mashable.

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    Ролик быстро стал популярным в соцсетях и уже успел собрать более 27 миллионов просмотров.

    В четырехминутном видео, которое озвучивает закадровый голос, очень напоминающий голос самого Дональда Трампа, рассказывается о том, насколько Нидерланды — замечательная страна. При этом аргументы в видео подобраны таким образом, чтобы понравиться американскому политику.

    К примеру, в ролике упоминается 30-километровая дамба Афслёйтдейк, которую голландцы построили, «чтобы отгородиться от воды из Мексики»; древний голландский праздник, когда люди изображают чернокожих — многие считают традицию расистской, а значит она должна понравиться президенту США, заключают авторы. В числе других плюсов — в Нидерландах есть политик-инвалид, над которым Трамп сможет подшучивать.

    «Господин президент, мы поняли, что с вашим приходом Америка будет первой. Позвольте Голландии быть второй», — говорится в ролике.

    Джерело: Bird In Flight

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