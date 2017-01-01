Выпускной в вагоне: пассажиры метро в Нью-Йорке выручили парня, опоздавшего на официальную церемонию

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Были и речь декана, и диплом, и аплодисменты

22-летний житель Нью-Йорка не попал на свою выпускную церемонию из-за поломки поезда в метро. Пассажиры решили, что такое важное событие пропускать нельзя, и устроили парню выпускной своими силами прямо в вагоне. Все было как надо: и торжественная речь декана, и диплом, и аплодисменты растроганных зрителей, пишет Medialeaks.

Как пишет канал ABC7 на своем сайте, во вторник утром студент Нью-Йоркского медицинского колледжа Иерихон Марко Алькантара отправился на свою выпускную церемонию вместе с семьёй и друзьями на нью-йоркском метро. Но ему не повезло: поезд, на котором он ехал, сломался. Пришлось дожидаться, пока приедет другой. Но и новый поезд, на который пересадили пассажиров, задержался из-за того, что на одной из станций сломался светофор.

Выпускная церемония уже давно шла, и вряд ли Иерихону удалось бы на нее попасть. Но студент решил не унывать и сам подбодрил остальных пассажиров.

«Все вокруг были на нервах, да и моя выпускная церемония уже час, как началась. Так что я решил немного поднять всем настроение и поблагодарил всех пассажиров за то, что пришли на мой выпускной. Я сказал, что для меня это очень много значит, и они мне зааплодировали», - рассказал Иерихон.

Пассажиры, узнав о том, что парень пропускает такое важное событие в жизни, решили исправить ситуацию. Они устроили Иерихону выпускную церемонию прямо в поезде. Трогательное событие засняли на телефон и выложили в фейсбук.

Друг студента обратился к нему с торжественной речью, пожал ему руку, как настоящий декан, и даже вручил эксклюзивный диплом, нарисованный им на экране телефона. Все это происходило под аккомпанемент песни Green Day — Good Riddance.

Приятно было не только студенту, но и всем, кто оказался в вагоне. Девушка, которая выложила запись в фейсбук, призналась, что первый раз видела выпускной в метро. Все в вагоне были растроганы, видно даже, как кто-то вытирает слезы. Порадовала эта история и интернет-пользователей. Некоторые снова поверили в человечество.



