Вышел полный трейлер «На пятьдесят оттенков темнее»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поклонники нашумевшей эротической трилогии с нетерпением ждут 10 февраля — в этот день состоится мировая премьера фильма «На пятьдесят оттенков темнее», второй части экранизации.

Третий и, вероятно, последний трейлер к картине появился 2 января: полная двухминутная версия дает намек на то, как будут развиваться отношения Анастейши Стил (Дакота Джонсон) и Кристиана Грея (Джейми Дорнан) после серьезной размолвки, которой закончились «Пятьдесят оттенков серого». Впрочем, тем, кто прочитал книгу, это и так известно. Мельком в кадре мы видим Ким Бесинджер — участие секс-символа 90-х в этом фильме зрители восприняли с большим энтузиазмом.

Джерело: graziamagazine.ru