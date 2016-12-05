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    Вышел полный трейлер «На пятьдесят оттенков темнее»

    • 3 Сiчня, 15:55
    • Розсилка

    Поклонники нашумевшей эротической трилогии с нетерпением ждут 10 февраля — в этот день состоится мировая премьера фильма «На пятьдесят оттенков темнее», второй части экранизации.

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    Третий и, вероятно, последний трейлер к картине появился 2 января: полная двухминутная версия дает намек на то, как будут развиваться отношения Анастейши Стил (Дакота Джонсон) и Кристиана Грея (Джейми Дорнан) после серьезной размолвки, которой закончились «Пятьдесят оттенков серого». Впрочем, тем, кто прочитал книгу, это и так известно. Мельком в кадре мы видим Ким Бесинджер — участие секс-символа 90-х в этом фильме зрители восприняли с большим энтузиазмом.

    Джерело: graziamagazine.ru

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