Вышел трейлер нового фильма Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет»
- Сьогодні, 13:45
-
Розсилка
Мировая премьера картины запланирована на 21 июля этого года.
В Сети появился финальный трейлер нового фильма Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет».
Читайте також
События картины, основанной на популярном французском комиксе, разворачиваются в XXVIII веке: спецагенты Валериан и Лорелин путешествуют в космическом и временном пространстве с целью защитить Альфу — планету, населенную существами из всех уголков Галактики, — от надвигающегося зла.
Главные роли в фильме исполнили Дейн Дехан и Кара Делевинь. Люк Бессон одновременно выступил режиссером, сценаристом и продюсером картины, бюджет которой составил около $180 миллионов.
Джерело: Bird In Flight