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    Вышел трейлер нового фильма Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет»

    • Сьогодні, 13:45
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    Мировая премьера картины запланирована на 21 июля этого года.

    В Сети появился финальный трейлер нового фильма Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет».

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    События картины, основанной на популярном французском комиксе, разворачиваются в XXVIII веке: спецагенты Валериан и Лорелин путешествуют в космическом и временном пространстве с целью защитить Альфу — планету, населенную существами из всех уголков Галактики, — от надвигающегося зла.

    Главные роли в фильме исполнили Дейн Дехан и Кара Делевинь. Люк Бессон одновременно выступил режиссером, сценаристом и продюсером картины, бюджет которой составил около $180 миллионов.

    Джерело: Bird In Flight

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