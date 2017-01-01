Вышел трейлер нового фильма Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мировая премьера картины запланирована на 21 июля этого года.

В Сети появился финальный трейлер нового фильма Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет».

События картины, основанной на популярном французском комиксе, разворачиваются в XXVIII веке: спецагенты Валериан и Лорелин путешествуют в космическом и временном пространстве с целью защитить Альфу — планету, населенную существами из всех уголков Галактики, — от надвигающегося зла.

Главные роли в фильме исполнили Дейн Дехан и Кара Делевинь. Люк Бессон одновременно выступил режиссером, сценаристом и продюсером картины, бюджет которой составил около $180 миллионов.

Джерело: Bird In Flight