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    Вышел трейлер «Убийства в Восточном экспрессе» с Джонни Деппом и Пенелопой Крус

    • Сьогодні, 06:35
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    Премьера картины запланирована на 10 ноября 2017-го.

    Студия 20th Century Fox представила трейлер фильма «Убийство в Восточном экспрессе» — новой экранизации одноименного романа Агаты Кристи. Это история о том, как детектив Пуаро расследует убийство в поезде «Восточный экспресс».

    Главные роли в картине исполнили Джонни Депп, Пенелопа Крус, Уиллем Дефо, Кеннет Брана, Джуди Денч, Мишель Пфайффер, Майкл Пенья и другие. На большие экраны картина выйдет в ноябре этого года.

    Джерело: Bird In Flight

    трейлер
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