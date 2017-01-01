Вышел трейлер «Убийства в Восточном экспрессе» с Джонни Деппом и Пенелопой Крус
- Сьогодні, 06:35
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Премьера картины запланирована на 10 ноября 2017-го.
Студия 20th Century Fox представила трейлер фильма «Убийство в Восточном экспрессе» — новой экранизации одноименного романа Агаты Кристи. Это история о том, как детектив Пуаро расследует убийство в поезде «Восточный экспресс».
Главные роли в картине исполнили Джонни Депп, Пенелопа Крус, Уиллем Дефо, Кеннет Брана, Джуди Денч, Мишель Пфайффер, Майкл Пенья и другие. На большие экраны картина выйдет в ноябре этого года.
Джерело: Bird In Flight