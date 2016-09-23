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    Warner Bros. выпустила финальный трейлер нового фильма Гая Ричи

    • Сьогодні, 11:25
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    Премьера картины запланирована на 11 мая 2017 года.

    Студия Warner Bros. опубликовала финальный трейлер нового фильма Гая Ричи «Меч короля Артура».

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    Главную роль в нем исполнил британский актер Чарли Ханнэм, также в фильме снялись Джуд Лоу, Астрид Берже-Фрисби, Эрик Бана, Джимон Хонсу и Дэвид Бекхэм.

    В центре сюжета — история юного Артура, который руководит уличной бандой, промышляющей в переулках Лондиниума, и не подозревает о своем истинном предназначении — до тех пор, пока в его руках не оказывается меч Экскалибур.

    Джерело: Bird In Flight

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