Warner Bros. выпустила финальный трейлер нового фильма Гая Ричи

Студия Warner Bros. опубликовала финальный трейлер нового фильма Гая Ричи «Меч короля Артура».

Главную роль в нем исполнил британский актер Чарли Ханнэм, также в фильме снялись Джуд Лоу, Астрид Берже-Фрисби, Эрик Бана, Джимон Хонсу и Дэвид Бекхэм.

В центре сюжета — история юного Артура, который руководит уличной бандой, промышляющей в переулках Лондиниума, и не подозревает о своем истинном предназначении — до тех пор, пока в его руках не оказывается меч Экскалибур.