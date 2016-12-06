Жуткий трейлер ремейка фильма ужасов «Оно»
- Сьогодні, 15:32
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История посвящена ужасному монстру по имени Пеннивайз
На YouTube опубликован трейлер перезапуска фильма ужасов «Оно», снятой по роману Стивена Кинга.
История посвящена ужасному монстру по имени Пеннивайз, который представлен в образе клоуна, охотящегося на детей.
«Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят вглубь веков», - говорится в описании фильма.
Премьера «Оно» намечена на 7 сентября 2017. А трейлер всего за сутки собрал почти 9 миллионов просмотров.