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    Жуткий трейлер ремейка фильма ужасов «Оно»

    • Сьогодні, 15:32
    • Розсилка

    История посвящена ужасному монстру по имени Пеннивайз

    На YouTube опубликован трейлер перезапуска фильма ужасов «Оно», снятой по роману Стивена Кинга.

    История посвящена ужасному монстру по имени Пеннивайз, который представлен в образе клоуна, охотящегося на детей.

    «Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят вглубь веков», - говорится в описании фильма.

    Премьера «Оно» намечена на 7 сентября 2017. А трейлер всего за сутки собрал почти 9 миллионов просмотров. 

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