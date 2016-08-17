Адвокати стурбовані, що прокурори посягають на адвокатську таємницю

Прес-конференція

Учасники: Дмитро Моргун , Андрій Мамалига, Олег Веремієнко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Останні півроку в Україні відбуваються численні обшуки адвокатів. Під час обшуків, не маючи санкції на вилучення оргтехніки, прокурори все одно вилучають техніку. Мета таких дій – доступ до адвокатської таємниці, збір інформації про клієнтів адвоката. «Розчохлити комерса» на сленгу прокурорів означає викачування грошей з клієнта адвоката. Посягання на адвокатську таємницю – є грубим порушенням закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Це призведе до краху системи захисту фундаментальних прав людини – право на адвокатський захист та справедливий суд. Про це розповів Дмитро Моргун, адвокат, під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

«Революція Гідності 2013 року не просто називається Революцією Гідності, бо гідність людини - це одне з фундаментальних прав, яке захищається не тільки національним законодавством, але і міжнародним, зокрема Європейською Конвенцією з прав людини. Але останні тенденції, які зараз панують в правоохоронній системі і державі в цілому кажуть нам про те, що де-факто державні органи не ставлять своєю метою захист фундаментальних прав людини. Чому? Поясню. Хто такий адвокат взагалі як процесуальна особа у КПК, який ще прийняли за часів Януковича, який не пройшов жодних наукових рад ані академії правових наук, ані в інших поважних юридичних вишах. Але парламент не ставить питання про зміну процесуального і досудового провадження. Всі юристи всіх ланок мене підтримають. Отже, адвокат в процесуальному процесі є особою, яка здійснює відповідний захист людини, захист її фундаментальних прав. Тому адвокат наділений гарантією від держави через дію закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» захистом від отримання адвокатської таємниці до інших осіб, гарантією на свій особливий процесуальний статус, у зв’язку з чим не можна так просто проводити обшуки», - обурюється Моргун.

Він також занепокоєний діяльністю суддів. «Невже судді , які виносять рішення, думають, що сьогодні системно обшукують адвокатів, то завтра не прийдуть до них. Яким чином вони формально підтримують кожне клопотання кожного прокурора Генеральної прокуратури інших прокуратур? Адже вже почали обшукувати адвокатів в регіонах. Процес став масовим. Протягом останніх півроку уже відкатали систему легкості доступу до адвокатської таємниці при обшуку адвоката і заходять до кожного адвоката , які тим чи іншим способом висловлюють свою думку в пресі, в суді, в процесуальних документах.

Хіба можна собі уявити, щоб священник прийшов на допит до прокурора або слідчого і сказав, а от вчора до мене приходила людина, сповідувалася мені і вона сказала, що вона вчинила злочин. За таких обставин, які тенденційно виникають сьогодні, це буде завтра. Адже сьогодні прокурори з легкого пера суддів мають доступ до адвокатської таємниці. Чому судді видають рішення? Тому що на них також здійснюється тиск з іншої системи. По кожному судді є номер ЄРДР і всі судді бояться. Бо в юридичній спільноті всі знають, що суди перетворилися на підрозділи прокурорів. Рівень процесуального знання в прокурів падає, вони приходять до суду і суддя вже виконує роль прокурора, він вступає в дискусію з адвокатом», - продовжує Моргун.

На його думку, прокурори так хочуть отримати доступ до адвокатської таємниці, бо це дає їм певні можливості - володіти таємницею клієнта. «І шукають її з метою, щоб подоїти клієнта адвоката. Вони отримують відповідну інформацію, відповідні документи від адвокатів та клієнтів, щоб ті, висловлюсь зараз прокурорським сленгом «розчохлити комерса». Більше того за загальними кримінальними злочинами існує тенденція за якою прокурори процесуальні керівники називають суми тим, хто в якості потерпілого, хто в якості на яку зазіхають за злочин, які повинні їм занести. А робити за цим КПК вони можуть багато: підписувати підозру, адже жоден працівник національної поліції, державної фіскальної служби, СБУ, тобто скрізь , де є слідчі органи, не можуть підписати такі документи, тільки прокурор», - говорить адвокат.

Дмитро Моргун також стурбований ситуацією, яка виникла довкола його колеги адвоката УГСПЛ Олега Веремієнка, який веде чимало резонансних справ, зокрема виступає захисником полковника Без’язикова.

«Зараз по адвокату Веремієнко обкатується інша схема – опір працівнику правоохоронного органу, хоча Олег діяв в рамках закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і захищав адвокатську таємницю. Тому , коли був обшук в вересні 2016 року в офісі адвоката Чудовського, він не віддавав комп’ютерну техніку – носії адвокатської таємниці , адже санкції суду на вилучення конкретно цих предметів не було. У той момент ті, хто проводив обшук, перевищили свої повноваження. І зараз адвокату Веремієнку в понеділок 20 лютого заступник Генерального Прокурора Столярчук буде вручати підозру за 242 та 243 статтями. Якщо це буде прецедентом, то запам’ятайте сьогодні прийшли до нас, адвокатів, завтра прийдуть до суддів, після завтра жоден громадянин не буде почуватися в захисті і не зможе розраховувати на адвокатську допомогу. Прокуратура хоче зробити нас, адвокатів, статистами. Більше того, якщо вручать підозру за цими статтями Веремієнку, то на підставі уже згаданого закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» його можуть позбавити права займатися адвокатською діяльністю. Можливо це і є мета – викинути його з адвокатури, адже Олег веде кілька резонансних справ, зокрема по полковнику Без’язикову», - резюмував Моргун.

Прес-центр також рекомендує прослухати запис прес-конференції за участі Моргуна Дмитра, адвокат; Андрія Мамалиги, адвокат; Олега Веремієнка, адвокат.