Безвіз і міграція: підсумки року та останні тенденції

Прес-конференція

Учасники: Ірина Сушко, Катерина Кульчицька



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експерти «Європа без бар’єрів» склали рейтинг успіхів і провалів візової лібералізації за 2016 рік. Про це вони повідомили під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

Топ-5 провалів

5. Євроляп року. Інформаційні помилки європейців щодо українських візово-міграційних процесів

- Голландські євроскептики та деякі українські медіа плутали надання Україні безвізового режиму з Угодою про асоціацію, а Угоду про асоціацію з членством у ЄС

- Польська прем’єрка Беата Шидло нарахувала у Польщі мільйон біженців з України

- Британські таблоїди The Sun і The Independent назвали погодження механізму призупинення безвізів рішенням, яке «дасть доступ до ЄС 50 мільйонам нових мігрантів»

4. Ліс і безвіз

Деякі українські політики та медіа пов’язали між собою безвізовий режим і вимогу ЄС скасувати заборону на експорт лісу-кругляка

3. Закрите небо

Три роки поспіль ЄС і Україна не можуть підписати парафовану Угоду про «відкрите небо», яка б сприяла зростанню конкуренції на ринку авіаперевезень та відкривала б дорогу для дешевших подорожей.

2. Антикорупційна епопея

Україна на прикладі е-декларування та виборів до НАЗК показала нездатність ефективно просувати антикорупційні реформи без постійного тиску ззовні

1. 50 дат безвізового. Гадання на датах запровадження безвізу та проходження ключових етапів процедури його надання з надміру оптимістичними прогнозами

Звання надмірного оптиміста року отримують:

Єврокомісар з політики сусідства Йоганнес Ган – за липневе і вересневе публічне сподівання на безвіз у жовтні

Президент Європарламенту Мартін Шульц - за вересневу обіцянку, що Європарламент голосуватиме за український безвіз у жовтні

Президент України Петро Порошенко – за знамениту обіцянку безвізового режиму до кінця листопада

Секретаріат Європарламенту за індикативну дату голосування українського безвізу, яка спочатку зсувалася з 18 січня на 1 лютого, потім з 1 лютого на 3 квітня, а потім просто зникла, «щоб не створювати некоректних негативних очікувань»

Топ-5 успіхів

5. Гуртом і батька легше бити. Синергія зусиль громадянського суспільства та влади

Просування та відстоювання безвізового режиму стало однією зі сфер, де позиції громадянського суспільства та влади були єдиними, завдяки чому і вдалося досягнути значних успіхів у передбачених Планом дій з візової лібералізації реформах

4. Тепер ми бачили все. Е-декларування.

Запуск системи електронного декларування попри всі камені спотикання став величезним проривом, запровадивши новий ефективний інструмент контролю і наочно продемонструвавши громадянам України статки чиновників і політиків

3. Вірні справі. Проукраїнська позиція Єврокомісії та Європарламенту

Законодавча пропозиція Європейської комісії щодо скасування короткострокових віз для українців і оперативна згода Європейського парламенту на тріалог вкупі з системною діяльністю обох інституцій з відстоювання тези про те, що Україна виконала всі вимоги, стали свідченням послідовної підтримки України з боку ЄС

2. Реформа ідентифікаційних документів

Реформа у сфері ідентифікаційних документів, початок випуску модерних ІД-карток і понад два мільйони виданих біометричних паспортів

1. Безпечна зсередини й захищена на кордонах Україна

Україна попри війну й економічну кризу виявилася здатною надати «альтернативу внутрішньої втечі» понад 1,5 мільйона переселенців і утримує на стабільному рівні показники міграційних ризиків

Пропонуємо також переглянути запис прес-конференції за участі Ірини Сушко, виконавчий директор ГО «Європа без бар’єрів»; Катерини Кульчицької, аналітик ГО «Європа без бар’єрів».