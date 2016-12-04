«Безвізнаш! Що далі?»

Прес-конференція

Учасники: Ірина Сушко, Катерина Кульчицька



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо громадяни України будуть порушувати правила безвізового режиму, а саме шукати притулку, перебувати в країні більше, ніж 90 днів, то включиться механізм припинення візового режиму. Окрім того, громадяни України під час перетину кордону в умовах безвізового режиму повинні надавати ті ж документи , що і під час подорожей із візами до іноземних країн. Але не треба надавати жодних довідок з банківських рахунків та місць роботи. Про це розповіли Ірина Сушко, виконавчий директор ГО «Європа без бар’єрів», та розповіла аналітик ГО «Європа без бар’єрів» Катерина Кульчицька під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

Сушко переконана, що ми сьогодні повинні відчути радість за модливсть користуватися безвізовим режимом, бо це величезна робота , яка проводилася і урядом, і громадянським суспільством, незалежними експертами майже сім років. «Наблизившись до безвізового режиму, ми залишаємо дуже важливі кроки, які є реформами в різних напрямках сери державної політики. Але цей оптимізм має буде конструктивним і без викривлень. Безвізовий режим залежить від влади, яка повинна продовжити здійснення реформ, а відповідальність за збереження безвізу сьогодні лежить на громадянах», - зазначає Сушко.

Вона занепокоєна, що люди можуть зловживати безвізовим режимом.

«Наприклад, поїхати за кордоном і там залишитися, або бути довше, ніж 90 днів. Якщо кількість таких громадян суттєво зросте, то будуть наслідки. Адже є чіткий механізм призупинення, який був розроблений ЄС саме для того, щоб регулювати питання міграційних чи без пекових ризиків. Є чіткий індикатор, за яким країни ЄС будуть слідувати. Зростання на 50% у порівнянні з попередніми двома місяцями є підставою для ліквідації безвізу для України, і повернення до візового режиму», - говорить експертка.

На її думку, деякі країни не були готові до безвізового режиму з Україною, адже нас побоюються через конфлікт на сході, через бажання українців отримати притулки в інших раїнах, і загалом зараз ЄС переживає міграційну кризу. Будь-яке відкриття кордонів – це стрес для країн ЄС.

«Україна може зіштовхнутися з випадками, коли окремі члени ЄС можуть маніпулювати статистикою щодо міграційних та безпекових ризиків. За Україною будуть спостерігати 7 років, як вона дотримується правил безвізового режиму, та як вона продовжує виконувати план дій у реформах», - резюмувала Сушко.

Її колега зауважує, що громадяни України під час перетину кордону в умовах безвізового режиму повинні надавати ті ж документи , що і під час подорожей із візами до іноземних країн. Але не треба надавати жодних довідок з банківських рахунків та місць роботи

«Громадяни України під час перетину кордону в рамках безвізового режиму повинні розуміти, що на кордоні їх можуть запити декілька документів. Це не складні документи, ці документи і зараз громадянам потрібні, коли вони подорожують із візами до країн ЄС», - говорить Кульчицька.

За її словами, є міфи щодо потрібних документів. «Наприклад, кажуть, що треба із собою всі ті документи, які ви збирали для консульства, щоб отримати візу. Але це неправда. Українцям треба буде мати підтверджуючий документ, що розповідає про вашу мету поїздки, зокрема , це може бути програма заходу, програма бізнес-зустрічей, програма тренінгу, семінару, запрошення від друзів та родичів і так далі. Також має бути документ, що ви маєте намір повернутися назад в Україну, зазвичай це квиток на транспорт. Або бронювання готелю», - продовжує аналітик аналітик ГО «Європа без бар’єрів».

Кульчицька стверджує, що найбільшим міфом є так звана довідка з банку з обігом коштів, довідка з роботи, довідка про нерухомість, довідка про наявність депозитів. Насправді українцям треба мати з собою або готівкові кошти, або кредитну карту, яку потрібно буде пред’явити прикордоннику. Але карта має бути з грошима, бо обман можуть викрити, адже в прикордонних службах є технічні засоби для перевірки стану рахунку на картці.

Експертка рекомендує також продовжувати оформлювати страховий поліс. Багато українців скористається безвізовим режимом саме для туризму. Тому краще застрахувати своє здоров’я.

Нагадаємо, що безвізовий режим не дає права громадянам України на працевлаштування.

Для набуття чинності рішення про надання везвізу Україні потрібно пройти ще 5 етапів.

Читайте також як діє безвіз у Молдові

Прпонуємо також переглянути запис прес-конференції «Безвізнаш! Що далі?»за участі Ірини Сушко, виконавчий директор ГО «Європа без бар’єрів», Катерини Кульчицької, аналітик ГО «Європа без бар’єрів».