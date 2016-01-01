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    Прес-центр «Главкома»

    Бідність – основна загроза безпеці громадян України в 2017 році

    • Прес-конференція
    • 20 Грудня, 11:00
    • Учасники: Олег Зарубінський, Валерій Геєць, Богдан Петренко, Руслан Старовойтенко
    • Розсилка
    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Сукупні статки населення світу зросли протягом 2016 року на 3,5 трлн. дол. США, середінй показник на одну людину складає 52, 8 тис. дол. США, натомість рівень добробуту громадян України, навпаки, знизився на 19%. 58% громадян за межею бідності. Це призведе до зростання агресії та проявів насилля у суспільстві. Про це розповіли експерти Українського інституту дослідження екстремізму під час прес-конференції в прес-центрі Главкому.

    Однією з причин падіння рівня добробуту українців є зниження курсу гривні. На думку дослідників, бюджет України на 2017 рік містить в собі загрози подальшої інфляції та посилення фінансового тиску на бізнес в країні, зменшення кількості робочих місць, зниження реальних доходів пенсіонерів.

    Згідно рейтингом процвітання країн світу The Legatum Prosperity Index, Україна займає лише 107 місце. Найгірші показники у сферах: ефективність урядування, демократія і верховенство права, рівень безпеки, соціальна сфера. Кращий показник за рівнем освіти. Однак недостатнє фінансування науки та технологічних інновацій, її низька конкурентоздатність, відсутність дієвої реформи системи освіти можуть знизити ці показники у 2017 році.

    За словами експертів Інституту, понад 58% громадян України перебувають за межею бідності, а це є загрозливим трендом, і згідно зі світовою практикою, країни з кількістю бідних понад 50% мають найбільшу загрозу масових протестів та заворушень.

    Пропонуємо також переглянути запис прес-конференції на тему: «Бідність – основна загроза безпеці громадян України в 2017 році»

    Запрошені гості: Олег Зарубінський, голова Українського інституту дослідження екстремізму, професор політології; Богдан Петренко, заступник голови Українського інституту дослідження екстремізму; Руслан Старовойтенко, експерт Українського інституту дослідження екстремізму.

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