Прес-конференція

Учасники: Сергій Згурець, Валерій Рябих, Антон Міхненко



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Фото з відкритих джерел

Головний висновок полягає в тому, що, з огляду на три роки бойових дій на сході України та потреби переозброєння війська, реальна активність у реалізації спільних проектів є низькою, співпраця відбувається в обмежених секторах, а умов для забезпечення помітних проривів для переозброєння з використанням високих технологій не створено. Про це розповіли Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, редактор журналу «Експорт зброї та оборонний комплекс України»; Валерій Рябих, директор з розвитку компанії Defense Express; Антон Міхненко, редактор англомовного журналу Ukrainian Defense Review під час прес-конференції в прес-центрі Главкома

За період 2014-16 рр. практичне підґрунтя для розширення військово-технічної співпраці з європейськими та американськими компаніями створено не було.

«Всі заходи традиційно обмежуються контрактами на отримання зразків у рамках безкоштовної допомоги, або орієнтовані на закупівлю тих чи інших виробів.

Діяльність української сторони щодо закупівлі технологічно складної техніки та засобів ураження (головно - боєприпасів) для України не мала жодних преференцій. Навпаки, були і є приклади відмови від виконання контрактів, які стосувалися закупівлі озброєння та військової техніки у європейських країнах», - говорить Згурець.

За його словами, з 2015 р. сформувалася стала тенденція щодо обмеження при постачанні до України елементної бази електроніки, вузлів та агрегатів для виготовлення військової техніки. Ці обмеження не дозволяють забезпечити достатній конкурентний рівень новим зразкам техніки та озброєння, що розробляються та виготовляються в Україні. Показово, що таких підходів окремі європейські країни та Ізраїль дзеркально дотримуються і щодо Росії, проти якої оголошено санкції. На відміну від України.

Згурець також зазначає, що проекти зі створення нових спільних підприємств із закордонними партнерами, які виготовляли б оборонну продукцію, в Україні не реалізовані. За три роки таких прикладів знайти не вдалося. Продекларовані раніше ініціативи – на кшталт створення підприємства з польським виробником бронежилетів «Любава», а також низка інших проектів наштовхнулися на організаційні, фінансові та бюрократичні перешкоди з українського боку.

Прочитати аналітичний звіт можна тут

Прес-центр Главкома також рекомендує проглянути запис прес-конференції, де Валерій Рябих та Антон Міхненко аналізують як вийти із цієї ситуації, що Україна повинна запропонувати іноземним партнерам в сфері озброєння.