Депутат пояснила, чому Україна втратить торговельні преференції США

Прес-конференція

Учасники: Вікторія Пташник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Щороку Офісом торгового представника США готується Спеціальний звіт 301.Через нехтування захистом інтелектуальної власності Україна має всі шанси потрапити до Спеціального звіту 301, через що українські виробники втратять можливість безмитного ввезення товарів у США. Про це під час брифінгу повідомила народний депутат, член Комітету ВРУ з питань економічної політики Вікторія Пташник під час брифінгу у прес-центрі Главкома.

«Спеціальний звіт 301 щороку готується Офісом торгового представника США. У цих звітах повідомляється про торгові бар’єри для американських компаній і продуктів у зв’язку з законами про інтелектуальну власність, що стосуються авторського права, патентів і товарних знаків в інших країнах. Цей документ безпосередньо пов’язаний з Генералізованою системою преференцій США», - говорить Пташник.

За словами депутата, мета – сприяння економічному зростанню в краінах, що розвиваються, шляхом надання пільгового безмитного режиму ввезення на територію США до 5 000 товарів із визначених американським урядом країн – бенефіціарів ГСП.

«Україні ця система дає можливість безмитного ввезення до США понад 3 500 видів українських товарів. За даними Мінекономрозвитку у 2014 році в рамках цієї програми з України імпортовано товарів і сировини на суму 26 млн. дол..», - зазначає Пташник.

Як зазначає народний депутат у 2015 році в Спеціальному Звіті 301 Україна була включена до «Priority Watch List» - переліку країн, щодо яких ведеться першочергове спостереження. У 2016 році так і не були вирішені проблеми, на які було звернено увагу Спеціальному звіті – піратство, порушення прав власників патентів та торговельних марок тощо. Через що вже в цьому році ми можемо втратити право на безмитне ввезення товарів в США. Зокрема, йдеться про такі товари, як: пігменти та препарати, виготовлені на основі діоксину титану, оскиду титану, галій, окремі рідкісні гази, столярні вироби з дерева, комплектуючі та частини до звукового електрообладнання тощо, сільськогосподарську продукцію, включаючи шоколад, кондитерські вироби, води, томатний сік, овочі, консерви, крупи і борошно з вівса та кукурудзи.

«Сьогодні ми ризикуємо втратити не лише торговельні преференції з США, а й заробити додатковий негативний імідж на міжнародній арені. Країна, яка не гарантує захист власності, в тому числі інтелектуальної, навряд чи може виглядати привабливою для майбутніх інвестицій. Який інвестор захоче вкладати в країну зі звіту 301, де не забезпечуються права власника?,- продовжує депутат.

Пташник занепокоєна, що в Україні гальмується прийняття законодавства, яке захищатиме інтелектуальну власність.

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