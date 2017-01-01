Депутати-перебіжчики. В Росії почався розкол еліт?

Прес-конференція

Учасники: Ольга Курносова, Фьодор Клімєнко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перебіг двох колишніх депутатів російської Думи до України ознака розколу еліт в Росії. Цей розкол уже розвертається в російському істеблішменті. Свідченням цього є та гарячковість, паніка, що існує в російських мас-медіа, як кремлівських , так і опозиційних щодо вчинку Дєніса Воронєнкова. Ця ситуація дійсно небезпечна для Кремля. Таку думку виловили Фьодор Клімєнко, головний редактор видання «Русский монитор», Ольга Курносова, російський опозиційний політик, політична емігрантка, співорганізатор в РФ Маршів незгодних.

«Треба дистанціюватися від емоційної складової – хороший Воронєнков чи поганий. Тут важливо, що історія з Воронєнковим є вкрай корисною для України. Це успіх і СБУ, І адміністрації Президента, що екс-депутат перебіг саме до України, а не у Францію, Швейцарію. Цінність Воронєнкова полягає в тому, що він працював в ФСБ, ФСКН, в прокуратурі, в силових структурах. У нього є достатньо серйозні знання по таємним гаманцям вищих чинів ФСБ, і саме цим він особливо небезпечний для Російської еліти. Саме з цим і пов’язана така паніка і інформаційна хвиля», - говорить Курносова.

Курносова наводить історичні приклади перебіжчиків зі спецслужб до інших країни. За її словами такий досвід є позитивним. «Згадайте історії інших перебіжчиків як то генерал Калугін, як то Олег Гордієвський, ніхто не ставив собі запитання добре це чи погано. Гордієвський, наприклад, Великобританії безпрецедентно здав агентуру КДБ, чим завдав найбільшої шкоди КДБ за всю історії її існування. Тому чим вищий ранг перебіжчика, тим більше користі може він принести для країни», - продовжує Курносова.

В першу чергу, на думку Курносової, перебіжчик Воронєнков вніс розкол серед еліт спецслужб і варто очікувати, що найближчим часом відбудеться ще одна хвиля «міграції».

«Я не став би виводити з ситуації з Воронєнковим якогось тренду, що мовляв зараз вони всі будуть бігти один за одним. Але розкол еліт намітився очевидний. Це гарний сигнал для тих, хто теж має клопіт із російським режимом і страждає від нього. Крім того , якщо буде з боку України гуманне ставлення до тих перебіжчиків, які відважаться приїхати в Україну, то ваша країна тільки від того виграє. Бо коли стоятиме вибір битися до кінця , чи даватися, то більшість з огляду на обставини, виберуть варіант здатися», - говорить Клімєнко.

Прес-центр Главкома також радить прослухати запис прес-конференції