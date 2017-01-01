Експерт пояснив, чому власники автівок - «іноземців» вийшли на протест

Прес-конференція

Учасники: Олег Назаренко



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Власники автомобілів на іноземній реєстрації вийшли на акцію протесту, бо лобіюють інтереси окремих бізнесменів та самих народних депутатів. Саме таким лобістським є законопроект №5567, за який вболівають власники контрабандних автомобілів. Про це розказав генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олег Назаренко під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

«Німець не погодиться віддати Вам авто, яке буде зареєстровано на ньому. Бо він не повірить, що Ви будете кожен рік приходити і віддавати йому податки, які він має сплатити. Бо у них існує екологічний збір, транспортний, він зобов'язаний страхувати цей автомобіль, проходити технічний огляд. Він не хоче мати з цим проблем», - говорить Назаренко.

На думку експерта автомобільного ринку, це зможуть робити лише українці, які звертатимуться до цих посередників, до цих бізнесменів, які сьогодні хочуть пролобіювати цей законопроект, до цих народних депутатів, які є співвласниками литовських фірм (або самі, або через своїх родичів) або лише люди, які дійсно мають своїх родичів закордоном.

Назаренко також обурюється, чому не можна українцям дозволити завозити авто та знизити податки на автомобілі для всіх, натомість бенефіціари такого виду бізнесу вперлися: тільки «тимчасове ввезення».

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