Експерт з якості харчових продуктів розказала, що найбільше фальсифікують

Прес-конференція

Учасники: Олена Сидоренко



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Фото з відкритих джерел

Сьогодні відбувається реформа системи якості та безпечності харчових продуктів. Найбільше фальсифікують вершкове масло. Інколи в молочні продукти замість молока додають пальмову або кокосову олію. Викликає занепокоєння і ковбасні вироби, які містять небезпечні штучні добавки, які заборонені в європейські йспільноті. Про це розповіла Олена Сидоренко, експерт з якості та безпечності харчових продуктів, професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю КНЕУ, під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

«У нас просто не вистачає сировини для такого масштабного виробництва молочної продукції, тому молочну сировину замінюють іноземними продуктами немолочного походження - пальмову і кокосову олію, рослинними жирами. Найбільше фальсифікують вершкове масло. Адже його складно перевірити на якість. Для цього потрібні спеціальні лабораторії. Справжнє масло на смак не має мати присмак пластиліну, в роті повинно одразу танути», - каже Сидоренко.

Дісталося на горіхи від експерта м’ясним та ковбасним виробам.

«Є офіційна статистика, згідно з якою більше половини ферм, на яких вирощують тварин, не мають необхідних для цього умов. Відповідно, гарантувати безпеку своєї продукції фермери не можуть. Крім того, для годівлі тварин використовують біологічні добавки, а в уже готову продукцію додають небезпечні штучні Е129, Е102, Е110. Вони змінюють колір продукту, і він здається свіжим. Від багатьох таких добавок в європейській спільноті відмовилися», - зауважує Сидоренко.

Дізнатися більше про якість харчових продуктів можна, переглянувши запис прес-конференції.