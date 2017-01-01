ФБ-дебати, інформаційні «вкиди» та нові нав’язані комунікативні тренди

Прес-конференція

Учасники: Олег Покальчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Соціальний психолог Олег Покальчук під час прес-конференції в прес-центрі Главкома пояснив, чому українське суспільство не дуже піддається маніпуляціям з боку Росії. Він вважає, що в свідомості між росіянами та українцями є різниця. Російська свідомість – колгоспна, тобто має бути голова колгоспу зверху. Українська свідомість – хутірська, де різні хутори будуть чинити спротив так, як вони собі знають.

Українське суспільство виглядає як дуже зручне для маніпуляцій. Але це велика пастка для нашого ворога. Спочатку незалежності суспільство виглядає м’яким, романтичним, і на це Москва періодично ведеться. До якогось моменту «вкид» починає працювати, а потім щось стається і він не працює. Це називається нашим національним характером. Символічно поясню так. Російська свідомість – колгоспна, тобто має бути голова колгоспу зверху. Українська свідомість – хутірська, де різні хутори будуть чинити спротив так як вони собі знають. Згадайте часи Другої Світової Війни. Тому початки інвазії на хутори ворожої армії можуть бути, але далі починаються проблеми. з партизанською війною у нас все нормально,а от вийти на вищий рівень не можемо. Розкажу мій улюблений анекдот. У 50-і роки, коли УПА вже були в підпіллі в лісі, але по ночах ще верталися в села і агітували селян за Україну. І от в кінці такої лекції-агітації запитували селянина:

- Скажи, Іване, ти віддаси коня за Україну?

- Коня віддам. Без питань. Я зрозумів, що Україна- це святе, вона понад усе.

-А корову віддаси?

- І корову віддам.

- А свиню віддаси?

- Ні, не віддам. Бо коня і корови в мене немає, а свиня є.

От з тих самих часів у нас цей алгоритм і є. Ми віддаємо те чого у нас немає, а от за свиню ми будемо воювати до останнього. Тому ворог завжди попаде в пастку.

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