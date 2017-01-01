Фінансовий аналітик розказав, що чекає на «Приватбанк» у майбутньому

Прес-конференція

Учасники: Єгор Перелигін



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Приватбанк» потрібно очистити від токсичних активів і виставити на продаж. Інвестор має бути системним. Також можна спробувати «поділити живі частини» банку серед гравців на ринку. Приєднувати банк повністю до «Ощадбанку» є нераціональним. Про це розказав фінансовий аналітик Єгор Перелигін під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

«Існує кілька сценаріїв. Найбільш позитивні сценарії – продаж банку приватному інвестору, який має бути крупним системним інвестором, або приєднання «живих» частин банку до існуючих гравців на ринку при створенні справжнього «санаційного» механізму токсичних відходів. Сценарій приєднання «Приватбанку» до «Ощадбанку» повністю – небезпечний та потенційно неефективний», - каже аналітик.

Сьогодні держава взяла на себе великий тягар. «Адже держава контролює «Укргазбанк», «Укрексімбанк», «Ощадбанк», тепер ще й «Приватбанк». Це більше половини системи. Можна крутити і рахувати по-різному, але давайте назвемо чесно: у «Приватбанку» 12 тисяч платіжних терміналів. А якщо ці термінали з якоїсь причини завтра «ляжуть»? Або виникнуть проблеми з автоматам? Тобто в держави на сьогоднішній день неймовірна відповідальність, і менеджери, яких наймають на реалізацію цих проектів, повинні усвідомлювати цю відповідальність. Тут не можна грати в апаратні ігри. Я дуже боюся, що в цьому питанні може бути ефект апаратника. Повинні бути люди, які матеріально мотивовані, мотивовані щось змінювати, і потім отримувати якусь вигоду за зроблену роботу, а не ті люди, котрі зараз прийшли погратися в апаратні ігри і отримати орден», - непкоїться Перелигін.

За його словами, націоналізації у 2017 році більше не буде. «Приват» був винятком. Натомість банкопад продовжиться, але буде поміркованим. Є 10-15 банків, які не зможуть докапіталізуватися і їм доведеться попрощатися з фінансовим ринком України.

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