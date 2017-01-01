Хюґ Мінґареллі: «Уповноважений з прав людини відіграє ключову роль у євроінтеграційних зусиллях України»

Прес-конференція

Учасники: Хюґ Мінґареллі, Валерія Лутковська, Маріус Януконіс, Дайніус Жалімас



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Таке переконання висловив Надзвичайний і Повноважний Посол, Голова Представництва Європейського Союзу в Україні під час прес-конференції «Проект Twinning «Впровадження досвіду ЄС для захисту прав і свобод в Україні»під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

«ЄС і Україна зміцнюють співпрацю, а в її основу покладена наша Угода про асоціацію. Згідно з нормами і положеннями цього документа, поглиблення верховенства права в Україні – одне з найголовніших завдань для розвитку нашої подальшої співпраці. А для цього нам потрібно сприяти, щоб українське керівництво боролося з корупцією, проводило реформу судової системи, розвивало ЗМІ, життєздатне громадянське суспільство, свободу слова. У цих зусиллях в названих сферах Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська відіграє ключову роль. У свою чергу, вважаємо, що повинні далі сприяти зміцненню інституційного потенціалу Секретаріату Уповноваженого. Для цього ми вирішили вдатися до інструменту під назвою проект Twinning. Таким чином, ми запросили двох партнерів із країн ЄС, із Литви та Австрії, щоб вони допомогли Офісу Омбудсмана розвиватися і покращувати роботу у сфері захисту прав людини», – зазначив під час виступу Хюґ Мінґареллі.

Уповноважений з прав людини Валерія Лутковська повідомила присутнім про початок імплементації нового Проекту Twinning, спрямованого забезпечити ефективне попередження і реагування на порушення прав людини через посилення інституційного потенціалу Секретаріату Уповноваженого.

«Під егідою Європейської комісії у рамках проекту ЄС Twinning ми будемо працювати разом із литовськими і австрійськими інституціями для того, щоб покращити нашу роботу. Найперше – покращити роботу українського Офісу Омбудсмана з метою приведення стандартів нашої роботи у відповідність до загальноприйнятих європейських практик. Як вам відомо, останні два роки наш Офіс виконує відповідальні функції, пов’язані з реалізацією євроінтеграційних зобов’язань нашої країни. Це і питання захисту персональних даних, і доступу до публічної інформації, і функції національного превентивного механізму проти катувань, і питання антидискримінаційної політики держави. Ми дуже вдячні нашим партнерам за підтримку, адже саме завдяки цьому проекту ми отримаємо можливість ознайомитися з кращим досвідом інших держав. На нас чекає комплексна робота, планується також покращення українського законодавства і співпраці Уповноваженого з Конституційним Судом України», – повідомила Лутковська.

На тому, що український Офіс Омбудсмана працює не в «традиційних умовах», а в умовах агресії проти України наголосив Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Маріус Януконіс.

«Я радий, що Литва бере участь у цьому проекті, який скерований на становлення верховенства права в Україні. На сьогоднішній захід прибула делегація високого рівня з Литви, що демонструє, яку увагу наша країна приділяє цьому проекту. Ми хочемо підтримати ту роботу, яку виконує Офіс Омбудсмана України, адже вони працюють не тільки в «традиційних умовах», але й виконують свої функції в умовах агресії проти України – це, зокрема, захист прав людини в окупованому Криму, переміщення засуджених громадян зі Сходу тощо. Це наш моральний обов’язок підтримати Україну і Офіс Омбудсмана», – вважає Маріус Януконіс.

Чому для Конституційного Суду Литви важливо брати участь у проекті Twinning розповів Дайніус Жалімас, Голова Конституційного суду Литовської Республіки.

«Спільна наша мета – будувати незалежну європейську Україну і зміцнювати захист прав людини. Без захисту прав людини неможливо говорити про верховенство права. Нам дуже цікавий досвід українського Омбудсмана в аспекті звернень до Конституційного Суду України щодо конституційності положень законів. На цьому шляху у Валерії Лутковської є очевидні результати. Останнім часом низка дуже важливих справ було виграно Омбудсманом у Конституційному суді. Ці справи стосувалися саме посилення європейських стандартів захисту прав людини – це, зокрема, питання надання психіатричної допомоги, проведення мирних зібрань та інші. На цьому шляху Конституційний суд Литви зацікавлений, щоб КСУ орієнтувався на європейські практики», – зазначив Дайніус Жалімас.

Після прес-конференції відбулася урочиста церемонія відкриття проекту Twinning в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.



Проект буде впроваджуватися протягом 24 місяців спільно з литовськими і австрійськими інституціями: Офісом Омбудсмена Сейму Литовської Республіки, Офісом Омбудсмена з питань рівних можливостей (Литовська Республіка), Державною інспекцією з питань захисту персональних даних (Литовська Республіка), Інститутом права Литовської Республіки, Вільнюським університетом (Литовська Республіка), Інститутом прав людини ім. Людвіга Больцмана (Австрія) і Центральним агентством з управління проектами (Литовська Республіка).

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