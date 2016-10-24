Імідж України залежить від кожного з нас - дипломат

Прес-конференція

Учасники: Сергій Борщевський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Імідж країни за кордоном закладається в середині . Українці, які виїжджають за кордон повинні пам’ятати про свою поведінку в іноземній країні, адже імідж країни залежить від кожного з нас. Це стосується і політичної еліти, і пересічних громадян. Таку думку висловив Сергій Борщевський, Надзвичайний та Повноважний Посланник, експерт Центру дослідження Росії, директор департаменту виконкому СНД за квотою України (2000–2005 рр.) під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

«Я не великий прихильник безвізового режиму. Бо це кістка кинута нам згори. Імідж країни закладається в середині країни. І це надзвичайно важливо. Бо за багатьох громадян просто прикро, як в середині країни, так і тоді, коли вони виїжджають за кордон. Прикро, що кожен депутат може висловлюватися від імені країни, хоча за всіма положеннями від імені України можуть говорити тільки президент, прем’єр-міністр та міністр закордонних справ. Інші лише за повноваженнями», - говорить дипломат.

На його переконання, українці повинні навести лад в головах. «Бо такі люди будуть виїздити і верзти все що завгодно, будуть п’яними з’являтися, будуть перевозити контрабандою сигарети, а потім намагатися поновитися в МЗС. Ми ж знаємо і цей випадок. Тому будуть такі люди. Як було класично сказано, що немає у мене для вас інших письменників, так немає у мене інших громадян. От такі ми є. Але я оптиміст. Нашій країні ще немає трьох десятків років незалежності», - продовжує Борщевський.

Дипломат стурбований, що багато, хто зі звичайних громадян поводиться за кордоном непорядно, хтось напивається. «Багатьма нашими громадянами займається поліція в іноземних країнах. Але так само поліція займається і іншими громадянами інших країн. Просто відсоток немає бути високим. Це людський фактор. Бо якщо ці люди не можуть нормально поводитися в своїй країні, вони там не зміняться лише через те, що вони перетнули кордон. Але не по цих поганий людях і судять про країну. Насправді імідж країни залежить від кожного з нас, навіть не від влади. Ми повинні створити критичну масу нормальних людей в середині України», резюмував Борщевський.

Прес-центр Главкома також радить подивитися запис прес-конференції «Імідж України за кордоном: від проблем до завдань».



