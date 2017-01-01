«Комунальні катастрофи Києва. Хто за все заплатить?»

Прес-конференція

Учасники: Олександр Сергієнко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Подача гарячої води для киян в між опалювальний період зростає в тричі. «Київенерго» несе збитки. У випадку з аварією водопостачання припиняється практично на все літо. окрім того 18% втрат «Київенерго» офіційно закладає в тариф. Решту втрат компанії оплачують ті, у кого немає лічильників. Такі думки висловив директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

За його словами, прокуратура повинна розслідувати цей випадок. Адже є правила проведення гідравлічних випробувань. Частина мережі повинна бути замкнена, витравлюється повітря, в верхній точці створюється додатковий тиск +25% до номінального. Якщо це магістральний теплопровід, то там тиск 1, 6 МПа або 16 атмосфер. Це великий тиск. Для внутрішньо квартальних - 12 атмосфер.

«У мене виникає запитання щодо доречності таких випробувань, якщо вони створюють таку загрозу для життя людей і майна. Як не дивно такі випробування на користь «Київенерго». Тому що собівартість гарячої води влітку зростає в три рази, «Київенерго» економічно не вигідно поставляти населенню гарячу воду в міжопалювальний сезон, тому зо компанія несе збитки. Тому застосовується така негласна технологія: гідравлічні випробування, прорив, розриття, а потім все це стоїть до початку опалювального сезону», - говорить експерт.

На його перконання, ефективніть цих випробувань зводиться до нуля. В минулому році КМДА зазначило, що в перший тиждень опалювального сезону було 900 проривів теплотрас.

«Тобто здається, ціле літо випробовували, але як тільки включили опалення,то відбулося 900 поривів за тиждень. А взагалі статистика свідчить, що ніякого ремонту цих тепломереж не відбулося за останні роки. У 2005 році було 853 прориви, у 2011 році – 1221 аварія», - продовжує Сергієнко.

Для того, щоб перевірити стан трубопровода, є сучасні прилади, і не треба накачувати тиском жодної труби . в трубопровід опускається прилад і він показує з точністю до метра, де є витоки води.

Експерт також припустив, що ймовірно подало подано тиск вище норми. Це призвело до таких катастрофічних наслідків.

Чи дотримувалася компанія «Київенерго» цих правил невідомо. Проконтролювати процес як відбувалися ці випробування дуже складно. Треба створювати слідчу групу.

Далі експерт продовжив, що «Київенерего» офіційно включає в тариф 18% втрат в тепломережах, тобто ми за це платимо в тарифі. Якщо втрати більші , то існує безліч різних способів «закрити дірку втрат».

«Давайте розглянемо як це працює на прикладі Водоканалу. Ось прорвало магістральний трубопровід. Певна кількість води витекла, скільки витекло невідомо. У наступних місяцях тих мешканцям, в яких немає квартирних лічильників приходять рахунки по 10 кубометрів на особу. У кого є лічильник, той платив по лічильнику, у кого немає, платив по загально будинковому лічильнику. А його не можна проконтролювати. Підозрюю, що приблизно така ж схема буде і в «Київерго», - говорить Сергієко.

В Києві 12, 5 тис житлових будинків. З них 75% обслуговує «Київенерго».

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