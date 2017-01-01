«Метрополітен. Профілактика тероризму»

Прес-конференція

Учасники: Віталій Биков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Фейсбук/Оксана Блищик

За роки збройної агресії РФ в Україні метрополітен Києва «мінували» більше 150 разів. Значна кількість дзвінків надходила з непідконтрольної території Донбасу. Окрім того в поліціїпояснили, чому мають право перевіряти громадян в метро. Про це розповів начальник управління поліції в метрополітені Віталій Биков під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

Неправдиве повідомлення про замінування кваліфікується як тяжкий злочин, що передбачений статтею 259 кримінального кодексу.

«Таких випадків останніх років було зафіксовано дуже багато. Більше 150 випадків, починаючи з 2014 року. Особливо цей пік припадав на 2014-2015 роки. Протягом 2017 року було вже два випадки. З них один ми розкрили , це був дзвінок здійснила, яка має розлади психічного здоров’я . Більшість дзвінків було здійснено з мобільних телефонів на непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей», - розповів Биков.

Биков також пояснив, що означає посилений режим несення служби.

«Посилений режим - це такий порядок несення служби, коли особовий склад переводиться на несення служби в змінному графіку по 12 годин. Практично в цілодобовому режимі несуть службу. Метрополітен є стратегічним об’єктом , тому охороняється в цілодобовому режимі. Сьогодні задіяно 100 працівників Національної Гвардії плюсна кожній з 52 станцій метрополітену знаходиться як мінімум один або два працівників поліції нашого управління, кінологів 5-7 та наряди патрульної поліції, що наближені до метрополітену, а також один працівник карного розшуку», - резюмував начальник управління поліції в метрополітені.

Начальник управління поліції в метрополітені також наголосив, що громадяни, які користуються метро, повинні бути готовим до наступних перевірок з боку поліцейських.

«Громадяни повинні з повагою ставитися до вимог працівників поліції. Якщо працівник поліції просить зупинитися та показати свою сумку або рюкзак на догляд, то це потрібно розуміти, це не примха поліцейського, це забезпечення безпеки пасажирів», - говорить Биков.

В законі України «Про національну поліцію» передбачено поліцейські заходи . «Працівник поліції має право, а вже обов’язок громадянина йому підпорядкуватися. Багато є скарг є на те від громадян, що де, мовляв, постанова на обшук. Але тут є певна колізія в праві. Обшук – це вже процесуальна дія, коли слідчі виносять певну постанову, затверджену судом. А працівник поліції класично несе патрульно - постову службу. Його пост - це станція метрополітену. Якщо людина заходить і потрапляє під орієнтування, або є якась інша інформація щодо цієї особи, або вона своїм виглядом викликає підозру, то працівник поліції має право згідно закону про поліцію попросити її пред’явити документи. А також запросити такого громадянина для проведення певних дій. Це не догляд, а огляд, тобто поліційний захід. Якщо громадянин нормальний і йому немає що приховувати, то він не йтиме на конфлікт», - продовжує Биков.

Начальний управління поліції в метрополітену звертає увагу, що поліція не порушує в даному випадку конституційних прав громадянина.

«Якщо людина не хоче відкривати, наприклад, сумку, то в правилах метрополітену також зазначено, що якщо людина відмовляється, то вона змушена покинути приміщення метрополітену. Звичайно, було б добре, щоб на станціях метрополітену були рентгент апарати як в аеропортах, щоб не викликати суперечок і підозр з боку громадян», - резюмував Биков.

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