Неконтрольовану частину Донбасу треба визнати окупованою територією – військові експерти

Прес-конференція

Учасники: Дмитро Тимчук, Михайло Самусь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото з відкритих джерел

Тимчасово неконтрольовану частину луганської та Донецької областей потрібно визнати окупованою територію. Це покликаний зробити законопроект №3593, який планується розглянути цього тижня в сесійній залі. Визнання Донбас під окупацією дасть можливість краще доносити свою позицію Україні перед світовими лідерами. Окрім цього в уряду будуть розв’язані руки щодо виплат чи не виплат соціального забезпечення та відшкодування майнових збитків мешканцям внаслідок бойових дій на сході України. Про це розповіли Дмитро Тимчук, народний депутат України, координатор «Групи ІС»; Михайло Самусь, заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

Народний депутат відзначає, що прийняття законопроекту №3593 окуповані території Донбасу буде прирівняно за своїм статусом до Криму. Там буде введено аналогічні системи соціальних виплат та перетину кордону. Окрім того Тимчук зазначає, що визнання Донбас окупованою частиною дасть можливість уряду розв’язати руки щодо соціального забезпечення мешканців зони проведення АТО, а також відшкодування завданих майнових збитків внаслідок збройної агресії.

Михайло Самусь переконує, що Україні вкрай необхідно визначитися з правовою термінологією. Адже така невизначеність знизить підтримку нашої держави на міжнародній арені, зокрема новим президентом США.

Військовий експерт також зазначив, що зараз в ЗМІ вживати термін щодо відношення Росії до подій на сході України як «ефективний контролер».

«В умовах, коли Україна сама відмовляється визнавати Росію учасником конфлікту, окупантом, а дивним терміном «ефективний контролер», ми можемо втратити підтримку від наших партнерів. Поки Росія не називається Україною агресором і окупантом, навряд чи можливо визнання Росії стороною збройного конфлікту з Україною. Тобто, Росія не може бути притягнута до відповідальності», - підсумував Самусь.

Прес-центр Главкома також рекомендує переглянути запис прес-конференції