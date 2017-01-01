Ольґа Курносова: Реальних замовників вбивства Воронєнкова ми знайдемо тільки після зміни влади в Росії

Прес-конференція

Учасники: Ольґа Курносова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Обозреватель. Вбивство Дєніса Воронєнкова

Вбивство екс-депутата Думи РФ Дєніса Воронєнкова в Києві серед білого дня вдарило обухом по голові інформаційний простір. Його застрелили об 11:25 на розі готелю «Прем’єр-палас». Як повідомив інший колишній депутат Думи Ілля Пономарьов, Воронєнков йшов на зустріч з ним. Ольґа Курносова, політична емігрантка, переконана, що вбивство Воронєнкова було політичним і замовним. Це урок для всіх тих, хто вирішив втекти з чорної путінської сторони і перейти на бік світла.

Ольґа, це вбивство політичне чи мало інший характер?

Звичайно, це замовне політичне вбивство. Це був акт державного тероризму. І питання не тільки в тому, що Дєніс дав показання по справі Януковича у прокуратурі, а згодом збирався давати їх в суді. І як ми знаємо, це дуже важлива історія, тому що рішення по справі Януковича потрібне для самої України, але ще більше вона важлива для міжнародної спільноти, і для Росії у тому числі. Тому Москва так нервово все сприймала, що відбувалося навколо цієї справи. Я хочу нагадати, що зовсім недавно при загадкових обставинах помер постійний представник Росії в ООН Чуркін. Адже саме Чуркін продемонстрував лист Януковича з проханням ввести російські війська. Цей лист і ліг в основу обвинувачення в державній зраді. Про цей лист і говорив Дєніс. Пригадайте як Росія в той час нервово реагувала. Вона навіть заборонила давати інформацію про обставини смерті Чуркіна. Подейкують, що його було отруєно.

Які обставини супроводжують вбивство Воронєнкова? В Росії зараз почалося розшарування еліт. Вчора в Думі було прийнято закон про те, що друзям Путіна, які ходять під санкціями з 2014 року, буде відшкодовано їхні фінансові втрати. Є відомий вислів, що друзям - все, а іншим – закон. Путін пішов ще далі. Він продовжив цю думку, а для ворогів - беззаконня.

Персональні санкції впливають на тих чиновників, адже вони не можуть доїхати до своїх віл, рахунки можуть бути арештованими, ці питання хвилювали еліту. Тому всі дуже прискіпливо дивилися на історію Дєніса Воронєнкова. (Переїзд Воронєнкова до України в листопаді 2016 року. У Грудні 2016 року він отримав громадянство України – Главком) Багато, хто замислювався над питанням, а може й нам так би мовити перейти на світлий бік, доки не пізно? Тому Путін присік всі обговорення, і вчинив акт державного залякування, мовляв, якщо ти тікаєш, то ми тебе знайдемо скрізь.

Ще з часів КДБ спецслужби дуже ревниво відносилися до своїх колишніх співробітників, які виїхали на захід. І коли могли, то намагалися їх дістати. Тому якщо і порівнювати сьогоднішнє вбивство, то я його порівняла б з вбивством Алєксандра Літівінєнка. (Алєксандр Літвінєнко – співробітник КДБ та ФСБ. Після розголошення наказу свого керівництва щодо замовлення вбивства олігарха Боріса Бєрєзовського, змушений був виїхати в Лондон. Опублікував скандальну книгу «ФСБ підриває Росію», в якій йшлося про те, що ФСБ причетна до підриву житлових будинків в Росії. У 2006 був отруєний полонієм (Ро- 210). Вбивцею став колишній офіцер Головного управління охорони РФ Андрєй Луговий. Згодом він став депутатом Державної Думи – Главком)

З чим ви пов’язуєте вбивство – з тим, що він, за словами російської пропаганди, став зрадником, чи те, що він виступив в ролі свідка по справі Януковича?

Усе разом. І справа Януковича важлива, і залякування російської еліти. Плюс для Путіна був гарний шанс в черговий раз підставити українську владу. Звичайно, у мене є питання є до СБУ, і поліції є. Бо неможливо, коли у вас є такий важливий свідок, а вони нічого не роблять. Хтось уже точно має піти у відставку після такого нахабного злочину як вбивство серед білого дня важливих свідків.

Вбивство – це знак для кого?

В першу чергу – це спосіб залякування тих, хто хотів перейти на інший бік. Я гадаю, що тепер , якщо хтось і буде від’їжджати з Росії, то буде їхати не в Київ, а в інші країни. Хоча, якщо знову ж таки згадати справу Літвінєнка, то його отруїли в Лондоні.

Ще можна згадати вбивство Бєрєзовського, який начебто викинувся з вікна свого помешкання в Лондоні…

Так. Хтось вважає, що це було самогубство, хтось вважає, що це було вбивство. Остаточна крапка ще не поставлена. Але в будь-якому випадку ця ситуація з Воронєнковим ближча до смерті Літвінєнка. У Дєніса був великий масив інформації стосовно закордонних рахунків високопосадовців у тому числі ФСБ. І для останніх ця інформація була дуже небезпечною. Тому замовників треба шукати там.

Останній раз, як ми зустрічалися, ви казали, що вчинок Воронєнкова розколов еліту, зокрема і у ФСБ. У передсмертному інтерв’ю Воронєнков каже, що його замовив «колега»?

Феоктістова відсторонили, як ми знаємо. Але ця гіпотеза, що він замовив вбивство Воронєнкова, теж має місце. Адже хтось подумав, що Воронєнков переміг. І Феоктістов, який ініціював травлю на екс-депутата, пішов у відставку. Гадаю, що реальних замовників ми знайдемо тільки після того, як в Росії зміниться влада.

Вчора в Думі прийняли закон, який друзям Путіна дає так звані «податкові канікули». Тобто ті, хто під міжнародними санкціями ходили, отримають фінансове відшкодування. У Думі навіть зчинився розкол. Це свідчення чого?

У «Єдиної Росії» є більшість, тому інші фракції могли влаштовувати все що завгодно. Навіть Жиріновський не проголосував. Треба згадати, що цей закон намагалися протягнути через парламент ще в 2014 році, як тільки оголосили списки з тими, проти кого ввели санкції. І тоді Путін відверто сказав, що захистить їх усіх. І ось нарешті він виконав своє слово. Цей закон торкається кількох осіб – Тимченко, троє Роттенбергів, Ковальчуки, Малофєєв, Сєчін. Особливу пікантність цьому всьому надає те, що цей закон перекреслює так звану деофшоризацію імені уряду Мєдвєдєва. І тепер ці всі люди можуть спокійно продовжувати свої офшорні справи, цвісти і пахнути. Тому, як кажуть, грошей багато не буває. Бюджети скорочуються, але грошей в кишенях не меншає. І в разі чого за це розрахуються російські пенсіонери, діти, інваліди. Тому скільки Роттенберги не будували б мости в Криму, все одно треба їм додати грошей згідно закону.

То Путін купує лояльність своїх друзів, щоб вони не влаштовували палацовий переворот?

Абсолютно вірно.

Вбивство Воронєнкова злякало російську політичну емігрантську спільноту?

Ми всі розуміємо ступінь небезпеки. Те, що Київ сьогодні для нас не є безпечним місцем, це зрозуміло. Чесно кажучи, я не думала, що це до такого ступеня небезпечно. Повторюся, що Дєніс професійний співробітник спецслужб, він розумів як це все влаштовано, у нього була охорона, він думав про свою безпеку, і навіть в цій ситуації його вбили.

Коли він з’явився в медіа-просторі і всім стало відомо про отримання Воронєнковим громадянства, багато хто висловлювався негативно…

Я маю надію, що ті, хто висловлювалися погано, тепер покаяться…

Наталія Малиновська, прес-центр Главкома



