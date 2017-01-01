«ОПК України: як прикрити об’єкти від диверсійного проникнення?»

Прес-конференція

Учасники: Сергій Згурець, Михайло Прохоренко



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Військові експерти розповіли про ймовірні загрози безпеці під час «Євробачення»

Під час проведення пісенного конкурсу «Євробачення» в Києві є загроза, що можуть бути диверсії, для організації яких будуть задіяні безпілотники. Такі безпілотні літальні апарати можуть нести на собі вибухові пристрої. Зарадити такій ситуації у «виловленні» ворожих БПЛА можуть системи боротьби з дронами, зокрема «Анклав». Про це про це розповіли Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, член Правління Громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України». Михайло Прохоренко, заступник голови правління ХК «Укрспецтехка» (розробник та виробник оновленого комплексу боротьби з безпілотними літальними апаратами «Анклав», РЛС «Малахіт», які почали постачатися до ЗСУ) під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

Увага ворога прикута не тільки до складів, де знаходиться зброя. Їх також можуть цікавити об’єкти інфраструктури, зокрема АЕС, гідроелектростанції, греблі, адже зруйнувавши їх можна нанести техногенну катастрофу. Окрім того, цілю ворога також може бути і пісенний конкурс «Євробачення», що буде проводитися в Києві з 9 до 13 травня.

«Боротьба з безпілотниками полягає в тому , що є зразки типу «Анклав», які спроможні захистити об’єкти від застосування дронів. Кількість систем, що можуть боротися з безпілотниками в українській армії вимірюється одиницями,а потреби в сотнях», - говорить Згурець.

Виловлювати ворожі БПЛА може допомогти система боротьби з безпілотниками «Анклав».

«Не тільки такими приборами повинні бути оснащенні об’єкти, що охороняються. Якщо безпілотник вийшов на об’єкт, і мета в нього знищити цей об’єкт, то він практично виконав своє завдання. Він вийшов уже на цей об’єкт, і йому залишається тільки скинути на нього запалювальні бомби, і на цьому все закінчено. Треба не допустити точного виходу безпілотника на цей об’єкт. «Анклав» в режимі використання кругових антен створює над об’єктом купол радіусом 20 км. Якщо використовувати антени направленої дії у напрямку вірогідного нападу, то збільшуємо дальність до 40 км», - розповідає Пархоменко.

Згурець також додав, що ведуться переговори з компанією «Укрспецтехніка» щодо використання систем боротьби з безпілотниками «Анклав» під час проведення в Києві пісенного конкурсу «Євробачення».

Пропонуємо також переглянути запис прес-конференції «ОПК України: як прикрити об’єкти від диверсійного проникнення?»

Запрошені гості: Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, член Правління Громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України». Михайло Прохоренко, заступник голови правління ХК «Укрспецтехка» (розробник та виробник оновленого комплексу боротьби з безпілотними літальними апаратами «Анклав», РЛС «Малахіт», які почали постачатися до ЗСУ), член Правління Громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України».