Прес-конференція

Учасники: Зенон Завада



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Фото з відкритих джерел

Імпічменту Трампа не буде. Новообраний презинед США не дозволить Путіну вторгнутися далі в Україну. Про це розповів американський журналіст Зенон Завада під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

«Поки в Україні є дві основні політичні позиції – проглобалістична і пропутінська,» - сказав Завада. «Третя позиція, яка пропонує більше перспектив для розвитку української держави, є прозахідною, водночас антиглобалістичною.»

Політика Трампа найкраще описується «прагматичним націоналізмом», - висловив думку Завада. Саме така політика потрібна для України.

«За сприяння західних олігархів, в тому числі Джорджа Сороса, глобалісти нав’язують економічні та соціальні вимоги, які не вирішують українські проблеми, а навпаки, часто погіршують їх», - Завада сказав.

Він переконаний, що так як європейці та американці починали відкидати нігілістичну політику глобалістів, і повертатися до своїх соціальних та економічних традицій, українцям слід піти таким шляхом також.

Сайт «Ukraine Trump» також буде роз’яснювати та захищати політику та слова Трампа проти мейнстріму фейку, який часто розповсюджується в українській журналістиці, особливо сайтом «Українська Правда» та журналом «Новое Время».

«Під час американської виборчої кампанії, український мейнстрім ЗМІ налаштував ціле населення проти Трампа, створюючи образ втіленого диявола», - сказав Завада.

За його словами, до цих пір невиправдана лють мейнстріму щодо Трампа до значної міри мотивується бажанням сигналізувати їхню моральність перед глобалістами заходу, особливо перед грантодавцями і журналістами.

Завада розказав про приниципи Трампізму: економічне зростання (в тому числі, захист і розвиток виробництва), скорочення бюрократії, бути готовим воювати (без необхідності воювати), та анти-політкоректність.

Дух Трампізму складається із здорового глузду, прагматизму, активного підходу до проблем, та ідеї наймати найкращих професіоналів, щоб здобути найкращі результати.

«Якщо Трамп буде дотриматися цих принципів, і особливо обмеження на імміграції, Америка насправді стане великою знову,» - Завада сказав, посилаючись на лозунг виборчої кампанії Трампа. «І разом з нею, Трамп підніме безпеку цілого світу, всупереч чорному піару глобалістів».

Останнім часом український мейнстрім розповсюджує фейк, що є велика ймовірність імпічменту Трампа протягом перших місяців свого президентства.

«Трамп має високу ймовірність залишитися президентом на вісім років. І він не дозволить Росії далі вторгнутися в Україну», - підсумував редактор сайту.

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