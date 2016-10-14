Політики - аферисти користуються політичною турбулентністю - політологи

Прес-конференція

Учасники: Юлія Тищенко, Ігор Харченко



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Фото з відкритих джерел

Українська політична турбулентність звичний стан процесу. Політики радикалізуються, коли на горизонті з’яляється можливість чергових чи позачергових виборів. У суспільства процес радикалізації пролягає більш глибше. На політичній турбулентності грають політики-аферисти, яким байдуже яку ідеологію сповідувати. Такими думками поділилися Юлія Тищенко, політолог, керівник Програми демократичних процесів Українського незалежного центру політичних досліджень (УНЦПД); Ігор Харченко, директор «Центр розвитку суспільства», під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

Треба розрізняти радикалізацію політиків і радикалізацію суспільства.

«Коли ми говоримо про радикалізацію політиків, то вона дуже добре корелюється з виборчими процесами. Коли зявляється певна загроза чи ймовірність чергових та позачергових виборів якась група політиків таким чином радикалізується. Коли говорити про радикалізацію суспільства, то це зовсім інші процеси. Вони набагато глибші і менш проявлені. Сьогодні можна говорити про те, що радикалізація суспільства є доволі високою, і питання умовної Врадіївки – це питання часу за умови, що влада і лідери думок будуть працювати на те, аби не допустити до такого», - говорить Харченко.

У турбулентності немає нічого поганого. «Головне, щоб цей умовний літак вирулив. Ця турбулентність може бути пов’язана із реальним політичним процесом, але сторони повинні домовлятися і дотримуватися певних цінностей. Українська політична турбулентність – нормальний стан . не вистачає знаходження прозорих компромісів українська демократія немає достатньо потужні інститути для того, щоб врегульовувати такі речі, вона має багато кулуарщини в домовленостях, питання політичної доцільності. І ці речі ще й загострюються на тлі окупації Криму, війни на сході, економічних проблем», - зауважує Тищенко.

На її думку, невід’ємною частиною української політичної турбулентності є популізм, який використовують практично всі наші політики.

Ігор Харченко відзначає, що насправді існує дві різні турбулентності. Одна турбулентність загальносвітових процесів, в які Україна імплементована як об’єкт, а не суб’єкт. «Ми виступаємо як певна територія війни різноманітних цивілізаційних проектів. Український політикум про масштаб цієї турбулентності не думає. Разом з тим є турбулентність містечкова, хуторянська управлінської української еліти, яка зовсім неадекватна тим викликам і загрозам, що стоять сьогодні перед країною. Ця наша містечкова турбулентність примітивна і може викликати сміх та страх одночасно. Бо ця неадекватність може зашкодити великій кількості людей. Це все одно, що гратися на підвищення тиску, коли вже стрілка зайшла в червоний сектор. Тому на Україну і розмовляє світова спільнота суто формально», - продовжує Харченко.

Політологи звертають увагу на те, що на українській політичній турбулентності часто грають авантюристи, які не мають політичної та ідеологічної ідентифікації. «Сьогодні якщо треба, то будуть ультраправими, а завтра ультралівими, а ще післязавтра – зеленими. Вони формально можуть сповідувати якісь ідеологічні концепції, але такі люди живуть одним днем. І є група людей, якими маніпулюють свідомо чи несвідомо. Люди можуть щиро сповідувати ідеологічні принципи, і ними через певні структури маніпулюють. Є люди, які вважають, що вони діють самостійно, але не здогадуються, що ними маніпулюють», - резюмував Харченко.

Нагадаємо, що сьогодні відбувся марш гідності ультраправих націоналістів. Вони висунули свій ультиматум, який має ліво орієнтований напрямок , а саме не приватизовувати підприємства та не підвищувати тарифи на ЖКГ.

Переглянути фоторепортаж можна тут.

Главком також порахував, що один із організаторів маршу депутат Білецький за весь час роботи ВРУ, на роботу прийшов лише тричі.

У листопаді 2016 року у центрі Києва відбулися акції протестів.

Під Національним банком України збиралися мітингувальники, які окрім відставки голови НБУ, вимагали повернути курс до дореволюційного рівня – «8 гривень за долар».

Серед організаторів протестів – політична сила «За життя». Її очолює Вадим Рабинович, народний депутат, член фракції «Опозиційний блок», та нардеп Євген Мураєв, власник каналу News One.

Прес-центр Главкома пропонує також прослухати запис прес-конференції «Українська політична турбулентність…». Запрошені гості: Юлія Тищенко, політолог, керівник Програми демократичних процесів Українського незалежного центру політичних досліджень (УНЦПД); Ігор Харченко, директор «Центр розвитку суспільства».