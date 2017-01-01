Правохоронці продовжують імітувати боротьбу з наркозлочинністю – правозахисники

Прес-конференція

Учасники: Юрій Бєлоусов, Олексій Загребельний, Костянтин Тарасенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українська поліція бореться не з наркоманією, а з наркозалежними. Вона продовжує традицію колишньої міліції, зосередивши свої зусилля на переслідуванні наркозалежних, а не наркоманії. Поліцейським не вигідно боротися із наркобізнесом, оскільки «показники» своєї діяльності набагато легше робити на наркозалежних. Про це йшлося на прес-конференції в прес центрі Главкома за участі Юрія Бєлоусова, голова правління ГО «Експертний центр з прав людини»; Олексія Загребельного, представник Сумської регіональної команди з протидії порушенням прав вразливих груп; Костянтина Тарасенка, заступник начальника управління із забезпечення прав людини Національної поліції України.

«Правоохоронці продовжують імітувати боротьбу з наркозлочинністю, переслідуючи хворих людей, а не наркоторговців. Більшість зареєстрованих правоохоронцями у 2016 році наркозлочинів пов’язані зі зберіганням наркотиків без мети збуту. Варто додати, що у 2016 році ця тенденція досягла свого апогею, адже у попередні кілька років доля цієї категорії наркозлочинців у загальній структурі наркозлочинності була у 1,5 рази меншою», - говорить Бєлоусов.

Правозахисник говорить, що 74% виявлених у 2016 році поліцією наркозлочинів стосуються незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання наркотиків без мети збуту (ст. 309 Кримінального Кодексу). Водночас наркозлочини, пов’язані зі збутом, складають лише 8%. Злочини, пов’язані з організацією наркобізнесу, складають менше 2%.

«Поліцейським не вигідно боротися з наркобізнесом, оскільки «показники» набагато легше робити на наркозалежних. Вони, як і секс-працівниці, не можуть ефективно захиститися від поліції та готові брати на себе будь-які злочини. Водночас наркобізнес продовжує процвітати, нерідко – під патронатом самої поліції. Негативну роль відіграють і стереотипи, що панують у суспільстві», - продовжує Бєлоусов.

На його думку, в МВС мають бути змінені підходи в оцінці діяльності поліцейського. Акцент треба робити не на кількісному показнику, а якісному.

Сьогодні в суспільстві закріплений стереотип про те, що майже кожна особа, яка вживає наркотики чи працює в сфері комерційного сексу, є злочинцем. Цей же стереотип є розповсюдженим серед працівників поліції.

«Наявність шаблонів, відсутність дієвого контролю за спілкуванням працівників поліції з відповідними особами, нерозумінням працівниками поліції причин, через які особа потрапляє в сферу наркоманії та секс-бізнесу є причинами того, що поліцейські під час виконання обов’язків іноді порушують права вразливих груп», - зазначає Тарасенко.

Загребельний переконує, що допомогти ситуації зможуть регіональні групи протидії порушення прав вразливих груп. Ці групи складаються з адвокатів, журналістів правозахисників та представників вразливих груп, мета яких допомогти наркозалежним уникнути порушення їхніх прав з боку правоохоронних органів. Адже бувають такі випадки, коли «вішають» справи на таких людей.

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