«Презентація результатів загальнонаціонального дослідження «Права людини в Україні»

Прес-конференція

Учасники: Валерія Лутковська, Андрій Сухарина, Людмила Янкіна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У прес-центрі Главкома відбулося представлення результатів дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та фірми «Юкрейніан соціолоджі сервіс» на замовлення Програми розвитку ООН в Україні та у співпраці з Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і ГО «Центр інформації про права людини».

На переконання омбудсмена, отримані деякі статистичні дані не лише прикро вражають, а й викликають серйозне занепокоєння. Так, відповіді на запитання «Чи готові Ви відмовитися від певної частини своїх прав і свобод заради поліпшення матеріальних статків Вашої родини?» практично розділили українців. Адже 30% опитаних відповіли ствердно, 35% – сказали «ні», а ще 30 % не визначилися з відповіддю.

«Загалом українці оцінили стан справ з дотриманням прав людини в державі досить песимістично», – резюмувала Уповноважений.

Представник Центру Інформації про права людини Людмила Янкіна поінформувала журналістів про результати опитування різних соціальних груп населення, зокрема вчителів і правозахисників.

«Дослідження показало, що 78% правозахисників вважають співпрацю з Офісом Уповноваженого ефективною, а також результативним інструментом захисту прав є організація мітингів, демонстрацій і звернення до міжнародних організацій і до суду. Малоефективним – звернення до прокуратури і до поліції», – зазначила Людмила Янкіна.



Ще один представник дослідницької кампанії, аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Андрій Сухарина ознайомив учасників дискусії з тим, як оцінюють самі себе у сфері захисту прав людини працівники державних структур, зокрема судді та представники правоохоронних органів.

«Судді, у свою чергу, згідно з результатами дослідження ефективно оцінили роль суду у сфері захисту прав людини, а також роль Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», – зазначив Андрій Сухарина.



За його словами, найбільш схвальні оцінки від правозахисників отримав Офіс Омбудсмана, на рівні 65%, таких показників не має ані МВС, ані прокуратура, ані судова система, які отримали нейтральні або негативні оцінки.



«Що стосується шляхів у захисті від дискримінації, правозахисники також назвали звернення за захистом до Омбудсмана і вже потім до Європейського суду з прав людини і до суду. У цьому контексті, на жаль, ми бачимо, що судова влада не стає поки що тим основним каналом, через який можна ефективно відстоювати свої права», – зауважив Андрій Сухарина.



Дослідження було здійснено Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс» на замовлення Програми розвитку ООН в Україні та у співпраці з Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і ГО «Центр інформації про права людини».

Прес-центр Главкома також пропонує переглянути запис прес-конференції



