В Китаї вбивають послідовників Фалуньгун заради їхніх органів – екс-держсекретар Канади

Прес-конференція

Учасники: Девід Кілгур



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По всьому Китаю щорічно проводять від 60 до 100 тисяч трансплантацій органів у порівнянні з державними даними 10 тисяч. Примусовими «донорами» органів є практикувальники Фалуньгун, а також тибетці, уйгури та послідовники домашніх християнських церков. Китайський уряд чинить злочини проти людства. Про це розповів Девід Кілгур, екс-держсекретар Канади з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону, номінант на Нобелівську премію миру 2010 року, під час представлення оновленного звіту розслідування щодо переслідування Фалуньгун у Китаї у прес-центрі Главкома.

«У 2006 році Коаліція з розслідування переслідування Фалуньгун у Китаї звернулася до Девіда Метаса та мене, як волонтерів, з проханням розслідувати на перший погляд нечувані однак постійні твердження про видаляння органів у практикувальників Фалуньгун», - розповідає Кілгур.

За його словами, було виявлено, що тільки з 2000 по 2005 роки було проведено 41 500 трансплантацій. І єдиним вірогідним джерелом органів були послідовники Фалуньгун. «Чому саме ця група? Тому що вони чисті у біологічному плані. Усі хочуть отримати органи від них, бо ці люди здорові», - зауважує колишній держсекретар.

Як було підраховано, багато практикувальників Фалуньгун, які є в’язнями сумління, що примусово стали «донорами» органів, перебували в 350 виправно-трудових таборах по всьому Китаю. Їх ув’язнювали на підставі паперів, складеними поліцією.

«Я наведу два приклади із 32-х видів свідчень, які привели нас до висновку, що відбуваються злочини проти людства нового рівня. Учасники розслідування дзвонили в лікарні, центри ув’язнення та інші установи по всьому Китаю, представлялися родичами пацієнтів, яким потрібна трансплантація, та запитували, чи є органи практикуючих Фалуньгун. У нас є записи на плівці, які ми портім транскрибували та переклали, на яких звучать свідчення про використання органів послідовників Фалуньгун. Також ми взяли інетрв’ю в колишньої дружини хірурга із Суцзятунь в місті Шеньян, провінції Ляонін. Він сказав їй, що вирізав роговиці ока у 2000 практикуючих Фалуньгун, ув’язнених у трудовому таборі, з 2001-2003 роки. Він також дав їй ясно зрозуміти, що ніхто з тих людей не вижив, оскільки інші хірурги видалили у них життєво важливі органи, а тіла спалили», - розповідає автор звіту.

За словами Кілгура, по всьому Китаю щорічно проводять від 60 до 100 тисяч трансплантацій органів. Офіційний Китай каже про 10 тисяч.

«В ув’язнених час від часу беруть аналізи, і таким чином створюється база даних. Коли з’являється замовник на орган, то це замовлення дуже швидко реалізовується», - говорить екс-держсекретар Канади з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону.

На думку правозахисника, насильницьке видаляння органів у Китаї – це злочин, в яких співучасниками є Комуністична партія, державні установи, система охорони здоров’я, лікарні та спільнота трансплантологів. «Незалежно від прокламацій у Китаї або після впровадження реформ, поки це не буде перевірено незалежним розслідування, трансплантаційний туризм у Китаї мусить бути заборонено. Пов’язанні з цим види діяльності, такі як послуги консультантів, фінансові угоди, навчання, залучення спільних науково-дослідницьких грантів, лабораторні аналізи та публікації на спорідненні з цим теми мають підлягати забороні. Не повинно відбуватися будь-якого співробітництва з китайськими лікарнями або хірургами, які причетні або брали участь у неетичному видалянні органів, навіть якщо ця співпраця не передбачає трансплантації, до того часу, поки всі дії не буде досліджено, і всі минулі і нинішні злочини викрито, а винних покарано»,- резюмував Девід Кілгур.

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