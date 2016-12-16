Визнання українських заручників полоненими дасть можливість притягнути Росію до відповідальності - правозахисниця

Прес-конференція

Учасники: Надія Волкова



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Фото з відкритих джерел

Полонені громадяни України, що утримуються в Росії та «лднр», знаходяться в статусі заручників. Таким чином вони є беззахисними. Якщо визнати події на сході України міжнародним збройним конфліктом, то заручники автоматично вважаються полоненими і ними опікується міжнародне гуманітарне право. Окрім того, це дасть можливість державі Україна притягнути до відповідальності РФ. Про це розповіла Надія Волкова, право захисниця, юрист Української гельсінської спілки з прав людини, під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

Полонені в «лднр» знаходяться в статусі заручників, але це не відображає загальної картини. Вони повинні отримати статус полонених. «Якщо це військові – то військовополонені, якщо цивільні, то заручники не контексті антитерористичної операції, а в статусі збройного конфлікту. Це зовсім різні категорії – заручник і полонений. У випадку міжнародного збройного конфлікту працює міжнародне гуманітарне право, а іншому випадку – тільки національне законодавство, тобто кримінальна відповідальність за утримання заручників», - говорить Волкова.

Якщо є статус військовополоненого, якщо вони перебувають в полоні, в неволі, вони мають певний ряд прав за міжнародним правом.

«Цих людей не повинні піддавати фізичному насильству, їм повинна надаватися вчасно медична допомога, мають бути належні умови утримання. З іншого боку повернення таких людей до дому в статусі полоненого убезпечить їх від переслідування правоохоронним органами. Щоб не було так, як це було після ІІ Світової війни, коли військовополонені замість домівки потрапляли до таборів. Щоб не відбувалося там, поки вони були у полоні, вони мають перш за все зберегти своє життя. Адже людина, чиє життя є під загрозою сторони, яка утримує заручника, під тиском і під тортурами, буде відчити і схилятися до співпраці. Не факт, що всі «ламаються». Але я хочу нагади ту ситуацію полковника Івана Без’язикова, який повернувся як герой, а зараз з нього ліплять зрадника. Якщо припустити, що військовополонений дійсно співпрацював з окупантами, то для цього має бути неупереджене і дуже доказове слідство», - зауважує правозахисниця.

Юрист переконана, що за три роки війни Україні важливо визначитися і навести лад у правовому полі, адже наразі немає ні стратегії, ні позиції, як ці питання вирішувати.

«Ми пливемо по течії, ми слухаємо ЄС, Держдеп, Росію і намагаємося між усіма пропетляти. Визнання подій на сході міжнародним збройним конфліктом допоможе Україні притягнути до відповідальності Росію. Бо це виглядає дивно, що міжнародний червоний хрест визначив події на сході як збройний конфлікт, прокурор Міжнародного кримінального суду попередньо визначила також , що на Донбасі міжнародний збройний конфлікт . Але Україна вважає чомусь, що вони знаходиться в АТО», - додає Волкова.

Окрім того, юрист УГСПЛ звертає увагу, що до сих пір Україна не подала позову на Росію щодо окупації своєї території Автономної Республіки Крим. «6- 7 березня в міжнародному суді ООН буде розглядатися український позов, де серед іншого немає знову питання окупації своїх територій. А це переш , на що суд ООН має юрисдикцію. Там би просто питань не виникало. Але це не заявлено ніяким чином», - резюмувала правозахисниця.

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