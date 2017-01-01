За найдорожчі послуги ЖКГ у населення ростуть борги – експерт

Прес-конференція

Учасники: Олександр Сергієнко



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Фото з відкритих джерел

2016 рік відзначився підвищенням тарифів для населення. Головною причиною зростання вартості послуг ЖКГ було підвищення вартості природного газу. Це призвело до падіння рівня платежів. Сьогодні він становить 72,08%, тоді як у двотисячних роках він був 99%. Найбільше населення не сплачує за дорогі послуги ЖКГ. Про це розповів директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

Рік, що минув, пройшов для споживачів під знаком зростання платежів за комуналку. Це було наслідком зростання вартості газу майже вдвічі.

«Нагадаю, наприкінці квітня уряд прийняв рішення підняти вартість газу з трьох тисяч шестисот гривень за тисячу кубів, яка була минулого опалювального сезону і до шести тисяч дев’ятсот. Урядовці пояснювали, що це насправді зменшення, бо ті, хто користується газовою плитою було сім тисяч двісті гривень за куб, тепер для них буде шість тисяч дев’ятсот. Але кількість людей, які користуються газовою плитою і розміри споживання газу мізерні порівняно з тим, що споживають теплокомуненерго і люди, які мають газові котли й опалюють свої оселі газом», - розповідає Сергієнко.

Тому зростання вартості газу потягло за собою зростання вартості опалення, гарячої води, а також тих комунальних послуг, де присутня електроенергія – водопостачання, водовідведення, і сама електроенергія. Збільшення вартості електроенергії анонсували у п’ять етапів, останнє має відбутися 1 березня 2017 року.

Статистика свідчить, що люди не можуть сплачувати. За жовтень 2016 року населення України сплатило 56%, за листопад 2016 - 64%, за грудень 2016 – 64%.

«Це безпрецедентне падіння. Статистика від початку двотисячного року показує, що ніколи таких платежів загалом по Україні не було. Рівень платежів за весь рік впав до цифри 72,08%. Нагадаю, що з двохтисячного року рівень платежів ніколи не опускався нижче 90%, бували платежі на рівні 92% і навіть 99%», - говорить Сергієнко.

Найбільше населення не платить по тим платежам, які є дорогими.

«По газопостачанню 44,07% заплатили, по гарячій воді і центральному опаленню 86%, натомість по іншим послугам майже 100%», - зазначає експерт.

Дізнатися відповіді на запитання, що загрожує боржникам за послуги ЖКГ; що робити із платіжками за опалення, де вказано фантастичні суми, навіть якщо є лічильник на будинку, ви зможете, переглянувши запис прес-конференції.