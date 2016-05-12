«Забезпечення потреб учасників російсько-української війни на місцевому рівні»

Прес-конференція

Учасники: Вікторія Лавренюк, Станіслав Івасик



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На законодавчому рівні система соціального захисту учасників російсько-української війни спрямована на учасників бойових дій , інваліди війни, учасники війни та члени сімей загиблих. Але добровольці, що не увійшли до складу військових формувань, утворених відповідно до закону, а також колишні полонені залишаються незахищеними і статусу учасника бойових дій не можуть отримати. Тому в деяких областях на місцевому рівні добровольцям надають місцевий статус УБД, а колишнім полоненим виплачують допомогу з місцевих бюджетів. А учасники АТО мають право на отримання земельної ділянки. Але ситуація із виділенням земельних ділянок в регіонах України відрізняється. Усе залежить від вольового рішення місцевих органів влади. Найбільше виділяють земельних ділянок у Полтавській області. Про це розповіли Станіслав Івасик, експерт ГО «Юридична сотня», та Вікторія Дідач, експерт ГО «Юридична сотня» під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

За словами Івасика, проблему надання соціальної підтримки категоріям, що є незахищені з боку держави, взялися вирішувати на місцевому рівні.

«Зокрема, статус учасника бойових дій із числа добровольців був наданий 100 особам у Львівській області та 15 у Тернопільській. Рішення про офіційне визнання добровольців було прийнято у Дніпропетровський, Івано-Франківській, Одеській, Чернівецькій та Рівненській областях. Також, на відміну від Волинської області, місто Луцьк прийняло власний порядок надання місцевого статусу УБД добровольцям. Таких зараз 17 осіб», - говорить Івасик.

Експерт зазначає, що на добровольців, яким надано місцевий статус УБД, не поширюються гарантії, які передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», однак вони можуть взяти участь у всіх програмах, які приймаються відповідними місцевими радами.

Другою категорією, статус якої не врегульовано на загальнодержавному рівні, є колишні військовополонені.

«У Кропивницькому запровадили разову виплату із місцевого бюджету для сімей полонених і зниклих безвісти військовослужбовців у розмірі 25 тисяч гривень, а їхні діти забезпечуються безкоштовним харчуванням у школі», - продовжує Івасик.

Його колега зазначає, що учасники АТО мають право на отримання земельної ділянки.

Згідно закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» уачсники бойових дій, члени сімей загиблих та інваліди війни мають право на першочергове виділення земельних ділянок. Розміри і цільове призначення передбачене ст. 121 Земельного кодексу України. Але сам механізм реалізації цього права у різних областях реалізується по-різному.

«Найбільшу кількість ділянок в Україні відведено у Полтавській області. Дніпропетровська область повністю «Автоматизувала діяльність щодо отримання земельних ділянок. Так, сооба, що має право на першочергове отримання земельної ділянки звертається до «єдиного вінка», після чого за рахунок обласного бюджету проводяться всі необхідні заходи, результатом яких є отримання заявником свідоцтва права власності на земельну ділянку. Це дуже зручно, адже людина не бігає по кабінетам», - зазначає Дідач.

За її словами, оскільки є проблема з нестачею земельних ділянок у межах міста Львова, була затверджена Програма «Про захист інтересів учасників АТО». Цією програмою передбачена грошова компенсація для осіб, які ще не отримали земельних ділянок у формі матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тисяч грн.. «Така допомога надається учасникам російсько-української війни, які перебувають на черзі на отримання земельної ділянки і ще не отримували житла у місті Львів. Разом з тим, особа не позбавляється права отримати земельну ділянку у тому числі за межами міста», - говорить Дідач.

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