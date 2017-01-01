Australian Open. Світоліна не залишила шансів Боузрап у другому колі

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Українка повторила особистий рекорд, потрапивши до третього раунду змагань

Перша ракетка Україниздобула впевнену перемогу над американською тенісисткою Джулією Боузрап, обігравши суперницю в двох сетах з рахунком 6: 4, 6: 1.

Поєдинок тривав 79 хвилин. За цей час Світоліна допустила 21 невимушену помилку, а також записала на свій рахунок 24 віннера і 5 ейсів. Боузрап ж помилилася 33 рази, заробивши при цьому 16 віннерів і зробивши одну подачу навиліт. Варто також відзначити, що представниця України за матч реалізувала 7 з 11-ти брейк-поінтів, в той час як її суперниця - лише 3 з 7-ми.

Еліна Світоліна втретє в кар'єрі подолала другий раунд Australian Open, таким чином, повторивши свій особистий рекорд. У третьому колі змагань українська тенісистка зіграє з 24-ї сіяної Анастасією Павлюченковою з Росії.

Нагадаємо, що одна з найсильніших тенісисток України стартувала на даному турнірі під 11-м номером.

Джерело: xsport.ua