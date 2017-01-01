Барановський та Котовська – найкращі легкоатлети грудня в Україні

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Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів грудня в Україні

У чоловіків найкращим було визнано Дмитра Барановського, який посів восьме місце на марафоні IAAF Gold Label Road Races у Фукуоці (Японія) з часом 2 години 11 хвилин 39 секунд.

У жінок перемогу здобула Ольга Котовська, яка у Польщі виграла міжнародні змагання з бігу на 10 км (33 хвилини 35 секунд).

Нагадаємо, опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook). Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.

Джерело: Федерація легкої атлетики України