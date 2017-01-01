Четверо українок виступили на змаганнях Meeting de l'Eure

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6 лютого французьке містечко Валь-де-Рей приймало міжнародний легкоатлетичний турнір Meeting de l'Eure

фінішувала четвертою на дистанції 60 метрів з бар’єрами (8,10 с). У забігу час Анни був на одну соту секунди ліпший. Найшвидше дистанцію подолала американка Крістіна Маннінгс (7,94 с).

На дистанції 200 метрів і у секторі для потрійного стрибка маємо дві п’яті сходинки. Ольга Земляк коло у манежі подолала за 24,04 с, а Ольга Саладуха у найкращій зі спроб, шостій, приземлилася на позначці 13,68 м. Три спроби Ольги були з заступами.

Пейсмейкер Тамара Твердоступ привела до перемоги з бігу на 1500 метрів ефіопку Аксумавіт Ембайє (4.12,31 хв).