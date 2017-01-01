«Динамо» буде сіяним у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

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Всього у 3-му відбірковому раунді Ліги чемпіонів беруть участь 10 клубів.

Київське «Динамо» забезпечило собі місце в кошику сіяних при жеребкуванні 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів у «шляху нечемпіонов»

Всього у 3-му відбірковому раунді Ліги чемпіонів беруть участь 10 клубів, на даний момент відомі п'ять учасників – «Динамо» (Україна), «Аякс» (Нідерланди), «Янг Бойз» (Швейцарія), «Стяуа» (Румунія), «Ніцца» (Франція). В кошик сіяних потрапляють п'ять клубів з найвищим коефіцієнтом.

У «Динамо» найбільший коефіцієнт серед п'ятьох (67.526) відомих, крім того, українська команда буде точно вище, ніж представники Бельгії, Туреччини, Чехії та Греції, які ще не визначені. Киян може обійти тільки учасник від Росії, якщо ним стане петербурзький «Зеніт», а не московський ЦСКА, і той же голландський «Аякс», якщо у фіналі ЛЄ не програє англійському МЮ в основний час.

Поки невідомо, чи буде «Динамо» сіяним у плей-офф раунді Ліги чемпіонів, якщо пройде туди. Але поразка «Аякса» в основний час фіналу ЛЄ і друге місце в Росії у ЦСКА підвищать на це шанси. Разом з тим, «Аякс» у разі перемоги в ЛЄ опиниться відразу в груповому раунді Ліги чемпіонів.

Жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудеться 14 липня в Ньоні. Сіяні команди отримають в суперники несіяних.

Нагадаємо, чемпіон України «Шахтар», кваліфікувався безпосередньо в груповий етап, має хороші шанси на потрапляння в перший кошик.

Джерело: sportarena.com