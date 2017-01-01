«Динамо» увійшло до топ-25 кращих клубів в історії Ліги чемпіонів

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Київське «Динамо» потрапило до топ-25 кращих клубів Європи за всю історію Ліги чемпіонів

Крім того, українська команда посіла найвище місце серед представників колишнього Радянського Союзу.

Відповідний рейтинг був представлений на офіційному сайті УЄФА.

«Динамо» розташувалося на 21-й позиції. В активі киян 16 стартів у Лізі чемпіонів. За цей час наша команда провела 109 матчів, в яких здобула 29 перемог і 27 разів зіграла внічию. Всього в турнірі українці набрали 89 очок.

Зазначимо, що 26-е місце займає донецький «Шахтар» (65 очок). А найкращий серед російських клубів, московський «Спартак», став лише 30-м. При цьому варто зазначити, що в об'єднаному рейтингу всіх часів Ліги чемпіонів і її попередника, Кубка чемпіонів, динамівці посіли 11-у сходинку.

Джерело: Обозреватель