«Динамо» вирушило на збір до Іспанії

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16 січня делегація київського «Динамо» чартерним рейсом з аеропорту «Бориспіль» вирушила до Іспанії на перший тренувальний збір

З Києва до Іспанії не полетіли всі гравці, деякі приєднаються до тренувального табору безпосередньо в Іспанії, зокрема Віда, Антунеш, Гонсалес, Мораес. Через проблеми з візою з командою не поїхав голкіпер Георгій Бущан, який приєднається до команди за кілька днів.

Сергій Ребров викликав на збір таких виконавців:

Воротарі: Рудько, Коваль, Бущан, Маханьков.

Захисники: Морозюк, Віда, Антунеш, Хачеріді, Лук'янчук, Тимчик, Бурда, Очігава, Михайличенко.

Півзахисники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльський, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рибалка, Корзун, Циганков, Оріховський, Шепелєв.

Нападники: Мораес, Бесєдін, Яремчук, Гладкий.

Разом з «основою» в Іспанію летить і об'єднаний склад молодіжної та юнацьких команд. При цьому сім гравців молодіжної команди працюватимуть із першою.

Решта будуть базуватися лише за 15 хвилин їзди від першої команди.

Джерело: fcdynamo.kiev