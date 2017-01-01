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    «Динамо» вирушило на збір до Іспанії

    • Сьогодні, 12:38
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    16 січня делегація київського «Динамо» чартерним рейсом з аеропорту «Бориспіль» вирушила до Іспанії на перший тренувальний збір

    З Києва до Іспанії не полетіли всі гравці, деякі приєднаються до тренувального табору безпосередньо в Іспанії, зокрема Віда, Антунеш, Гонсалес, Мораес. Через проблеми з візою з командою не поїхав голкіпер Георгій Бущан, який приєднається до команди за кілька днів.

    Сергій Ребров викликав на збір таких виконавців:

    Воротарі: Рудько, Коваль, Бущан, Маханьков.

    Захисники: Морозюк, Віда, Антунеш, Хачеріді, Лук'янчук, Тимчик, Бурда, Очігава, Михайличенко.

    Півзахисники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльський, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рибалка, Корзун, Циганков, Оріховський, Шепелєв.

    Нападники: Мораес, Бесєдін, Яремчук, Гладкий.

    Разом з «основою» в Іспанію летить і об'єднаний склад молодіжної та юнацьких команд. При цьому сім гравців молодіжної команди працюватимуть із першою.

    Решта будуть базуватися лише за 15 хвилин їзди від першої команди.

    Джерело: fcdynamo.kiev

    «Динамо»
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