Дмитренко та Шух – найкращі легкоатлети січня в Україні

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Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів січня в Україні

У чоловіків найкращим було визнано, який переміг у Києві на змаганнях «Різдвяні старти» з третім результатом сезону в Європі зі спортивної ходьби на 5000 метрів - 19.24,6, за ручним секундоміром. А у жінок поза конкуренцією була. Усіх вразила її перемога у Запоріжжі на командному чемпіонаті України у п’ятиборстві з юніорським світовим рекордом та найкращим результатом сезону у світі (4550 очок). Також минулого місяця Аліна виграла Меморіал Дем’янюка зі стрибків у висоту (1.86).

Що цікаво, у 2016-му Руслана та Аліну також було визнано найкращими легкоатлетами першого місяця року!

Нагадаємо, опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook). Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.