Джошуа виявився на 4 кг важче Кличка за добу до бою

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У Лондоні пройшла традиційна процедура зважування боксерів

У Лондоні за добу до вечора боксу на стадіоні "Уемблі" пройшла процедура зважування боксерів.

Володимир Кличко заважив 109 кг і 170 г. Ентоні Джошуа заважив 113 кг і 550 г.

Нагадаємо, що Кличко і Джошуа мають однаковий зріст – 198 см. Розмах рук у Джошуа на 2 см більше – 208 проти 206 у Кличка.

У суботу, 29 квітня, Володимир Кличко в Лондоні на стадіоні "Уемблі" проведе бій з Ентоні Джошуа за титули IBF, IBO і WBA.

Джерело: segodnya.ua