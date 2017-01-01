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    Джошуа виявився на 4 кг важче Кличка за добу до бою

    • Сьогодні, 16:19
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    У Лондоні пройшла традиційна процедура зважування боксерів

    У Лондоні за добу до вечора боксу на стадіоні "Уемблі" пройшла процедура зважування боксерів.

    Володимир Кличко заважив 109 кг і 170 г. Ентоні Джошуа заважив 113 кг і 550 г.

    Нагадаємо, що Кличко і Джошуа мають однаковий зріст – 198 см. Розмах рук у Джошуа на 2 см більше – 208 проти 206 у Кличка.

    У суботу, 29 квітня, Володимир Кличко в Лондоні на стадіоні "Уемблі" проведе бій з Ентоні Джошуа за титули IBF, IBO і WBA.

    Джерело: segodnya.ua

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