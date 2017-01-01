«Фенербахче» зацікавився Ярмоленком і Коноплянкою

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Турецький клуб шукає заміну Джермейну Ленсу

Вінгер київського «Динамо» і збірної України Андрій Ярмоленко може стати гравцем турецького клубу «Фенербахче». Про це повідомляє місцеве видання Ajansspor. За інформацією джерела, представники «Фенербахче» вже переглянули футболіста в дії під час матчу Хорватія – Україна.

Також наголошується, що президент «Динамо» Ігор Суркіс готовий продати Ярмоленка, але не менше, ніж за 20 мільйонів євро. До речі, функціонер не поспішає прощатися з одним з провідних футболістів команди.

Інше турецьке видання Fotospor повідомляє, що «Фенербахче» також цікавиться хавбеком «Шальке» Євгеном Коноплянкою. Відомо, що українець незадоволений відсутністю ігрової практики в Німеччині, а отже, він буде зацікавлений у зміні обстановки.