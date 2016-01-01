Ф'юрі повернеться в ринг у квітні-травні 2017 року

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Тренер Ф'юрі вважає, що Тайсон проведе два-три бої до титульного поєдинку

Дядько і тренер британця Тайсона Ф'юрі Пітер Ф'юрі заявив, що його племінник тренується щодня і незабаром продовжить кар'єру. Нагадаємо, що раніше Ф'юрі відмовився від реваншу з українцем Володимиром Кличком, пославшись на медичні показники. Сталося це 23 вересня. Однак потім стало відомо, що в допінг-пробі Ф'юрі від 22 вересня були знайдені сліди кокаїну.

"Він бігає, він тренується щодня і чекає, коли я відновлю роботу з ним, – сказав тренер. – Він збирається повернутися, так що чекайте Тайсона на рингу в квітні-травні майбутнього року. Він повернеться з правильним мисленням, повернеться краще, ніж був коли-небудь. Насправді він нічого не втратив".

"Він повернеться не тільки для того, щоб повернути свої пояси, – додав тренер. – Він доведе, що він – єдиний суперважковаговик світу. Думаю, два-три бої, і він знову буде битися за пояси. Особисто я хочу, щоб він зустрівся з Уайлдером. Це два великих хлопця, який можуть зробити дуже значимий бій. Сподіваюся, Уайлдер не програє до кінця наступного року, і ми постараємося зробити його поєдинок з Тайсоном".

Джерело: segodnya.ua