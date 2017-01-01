Головні призи Київського півмарафону їдуть до Ефіопії, а чемпіонату України – до Дніпра та Львова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дев'ять тисяч учасників взяли участь у спортивному святі

Переможцем сьомого Київського міжнародного півмарафону став Анбеса Ленчо з Ефіопії. Він подолав дистанцію з новим рекордом траси – 1 година 3 хвилини 57 секунд. Попередній рекорд Тараса Сало, встановлений минулого року, він перевершив на 44 секунди.

- Я почуваюся дуже щасливим. Не можу сказати, що забіг був легким. Погода, як на мене, дещо прохолодна та вітряна. Взагалі, усе пройшло чудово. Особливо сили протягом траси я не розподіляв, а просто біг в одному темпі. Сьогодні мене підтримувала подруга, яка також брала участь у забігу разом зі мною, - поділився враженнями після забігу переможець

Другим та третім серед чоловіків фінішували, відповідно, поляк Шимон Кулька з часом 1:05.26 та дніпрянин Роман Романенко з часом 1:05.41. Відзначимо, що Роман також став переможцем чемпіонату України, що проходив під час Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017. На дистанції розгорнулася неабияка боротьба, жоден зі спортсменів не хотів поступатися, змагаючись з азартом та завзяттям. Втім, суперництво було чесним та справедливим, і переміг найсильніший.

Перемогу серед жінок на дистанції 21 км 97,5 м здобула Бейене Белайнеш з Ефіопії, показавши час 1:13.58.

- Почуваюся добре, я задоволена трасою та забігом. Звісно, втомилася, але воно було того варте. Вийшло чудове свято, і я рада, що стала його частиною. Лише погодні умови були непростими. Усю дистанцію я бігла із середньою швидкістю, - прокоментувала переможниця після перетину фінішної лінії.

Наступною фінішувала львів’янка Софія Яремчук з часом 1:15.04, яка стала чемпіонкою України серед жінок. Третє місце посіла представниця Вінничини Віра Овчарук (01:16.19).

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Джерело: Федерація легкої атлетики України