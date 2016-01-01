IAAF пригрозила Україні можливими санкціями

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Міжнародна асоціація безпосередньо звернулася до українського Парламенту

24 грудня о Федерацію легкої атлетики України (ФЛАУ) надійшла копія листа від Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) на ім'я Голови Верховної Ради України Андрія Парубія. У ньому йдеться про можливі санкції до ФЛАУ в разі відсутності гарантій реалізації національної програми допінг-контролю.

Оскільки Україна не виконала перевірку необхідної кількості допінг-проб в 2016 році, в 2017 році ФЛАУ може зіткнутися з серйозними проблемами, в тому числі недопуском до міжнародних змагань.

Як повідомляє ФЛАУ в своєму прес-релізі, IAAF відомо про невідповідність антидопінгового закону в Україні сучасним вимогам і про те, що новий закон в даний час знаходиться на розгляді у Верховній Раді України. Однак IAAF попередила, що і без того критична ситуація може стати ще більш прроблемной, якщо Україна не зможе гарантувати реалізацію національної програми допінг-контролю.

Ситуацію прокоментував президент ФЛАУ Ігор Гоцул.

«Нам відомо про те, що такий лист дійсно надійшов. Це чергове і, цілком можливо, останнє попередження для нас про серйозність ситуації навколо здійснення державою Україна антидопінгової програми і тестування атлетів, - говорить Ігор Гоцул. - Більше того, потрібно розуміти, що такого роду претензії можуть бути висунуті не лише до легкої атлетики, а й до інших видів спорту. І тому ми наполегливо працюємо над якомога швидшим розв’язанням ситуації.

У даному питанні є кілька обнадійливих моментів. По-перше, цією проблемою опікується особисто міністр. Він спілкувався з депутатами, керівництвом Верховної Ради України на рахунок того, щоб розгляд закону включити у порядок денний уже на найближче засідання у середині січня. По-друге, ми відчуваємо підтримку профільного комітету Верховної Ради України і розуміння депутатів у необхідності ухвалення таких змін.

Минулого тижня було проведене засідання підкомітету з питань фізичної культури та спорту. На ньому були розглянуті внесені депутатами правки до проекту закону після першого читання і знайдені компроміси щодо тих моментів, які нехай і потенційно, але могли б мати бодай найменший натяк на те, щоб бути спірними. Тому жодних перешкод для ухвалення закону у другому читанні і в цілому немає. Залишається лиш включити його до порядку денного найближчої сесії і, звісно, проголосувати «за».

Дуже сподіваюся, що антидопінгова програма почне реалізовуватися Україною у повному обсязі вже найближчим часом. А поки що федерація разом з міністерством і Національним антидопінговим агентством здійснює інші заходи, спрямовані на виконання вимог WADA й IAAF у даному напрямку».

Джерело: Федерація легкої атлетики України