Ломаченко в подарунок отримав діамантовий перстень «чемпіона»

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Президент WBO зробив українцю коштовний подарунок

Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франсиско Варкарсел презентував чемпіону світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі українцю Василю Ломаченку шикарний перстень з діамантами, на якому красується напис "чемпіон".

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Про це повідомив менеджер дворазового олімпійського чемпіона Егіс Клімас.

Нагадаємо, свій наступний бій Ломаченко проведе найближчої суботи, 8 квітня. Суперником українця стане американець Джейсон Соса.

Також у цей вечір на ринг вийдуть Олександр Гвоздик і Олександр Усик. Гвоздик битиметься з кубинцем Юніескі Гонсалесом, а Усик – з американцем Майклом Хантером.

Джерело: segodnya.ua