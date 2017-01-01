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    Ломаченко в подарунок отримав діамантовий перстень «чемпіона»

    • Сьогодні, 10:19
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    Президент WBO зробив українцю коштовний подарунок

    Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франсиско Варкарсел презентував чемпіону світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі українцю Василю Ломаченку шикарний перстень з діамантами, на якому красується напис "чемпіон".

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    Про це повідомив менеджер дворазового олімпійського чемпіона Егіс Клімас.

    Нагадаємо, свій наступний бій Ломаченко проведе найближчої суботи, 8 квітня. Суперником українця стане американець Джейсон Соса.

    Також у цей вечір на ринг вийдуть Олександр Гвоздик і Олександр Усик. Гвоздик битиметься з кубинцем Юніескі Гонсалесом, а Усик – з американцем Майклом Хантером.

    Джерело: segodnya.ua

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