Мазур вийшла в фінал вправ з м'ячем на чемпіонаті Європи-2017 з художньої гімнастики

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Олена Дьяченко не зуміла подолати кваліфікацію

Вчора, 19 травня, завершився перший змагальний день на 33-му чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в Будапешті.Юніорські команди в групових вправах виступали з 10 булавами (перший виступ), гімнастки в індивідуальній першості - з обручем і м'ячем.

Наша юніорська збірна команда в групових вправах успішно впоралася зі своїм першим виступом з 10 булавами, набравши максимальну можливу складність в 8 балів і отримавши 16,000. З цією оцінкою наші групповічкі займають проміжне 5-е місце.

Вікторія Мазур прекрасно впоралася зі своїми програмами з обручем і м'ячем, отримавши 16,300 і 16,650 відповідно. У неділю ми побачимо Вікторію в фіналі з м'ячем, куди вона відібрала з 8-им кваліфікаційним результатом.

На жаль, Олена Дьяченко допустила у вправах з обручем і м'ячем дві втрати, отримавши 15,650 і 15,000 відповідно, що позбавило її можливості боротися за потрапляння в фінали.

З сумою балів 79,600 наша команда займає проміжне 6-е місце в командній першості.

Джерело: Федерація гімнастики України