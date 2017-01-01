Музичук в день народження програла другу партію фіналу чемпіонату світу з шахів

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Сьогодні українській шахістці виповнилося 27 років

У день свого 27-річчя українська шахістказазнала поразки у другій партії фінального матчу чемпіонату світу з китаянкою Тань Чжун І.

Граючи чорними фігурами Музичук пручалася вже навіть в безнадійній ситуації, сподіваючись на "позіхання" суперниці. Однак точна гра Тань дозволила китаянці вийти вперед в матчі – 1,5:0,5.

Третя партія фіналу – завтра.

У фінальному матчі граються 4 партії з класичним контролем. У разі нічиєї на наступний день проводиться тай-брейк: 2 партії з контролем 25 хвилин + 10 секунд на хід, далі 2 партії з контролем 10 хвилин + 10 секунд на хід, 2 партії з контролем 5 хвилин + 3 секунди на хід, і якщо рахунок як і раніше рівний, то Армагеддон (білі 5 хвилин, чорні 4 хвилини, з додаванням 3 секунд після 61-го ходу).

Джерело: segodnya.ua